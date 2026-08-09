¿Por qué la Reserva Federal no baja las tasas de interés?

A pesar de que el impacto económico ha sido moderado, los más de cinco meses de guerra contra el régimen de Irán han obligado a la Reserva Federal de Estados Unidos a mantener las tasas de interés en el rango alto de 3,50%-3,75%.

En 2025, contra todos los pronósticos sobre la política de aranceles en el comercio emprendida por el presidente Donald J. Trump, la inflación se mantuvo controlada y cerró el año con el indicador IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 2,7%.

Mediante la política del incremento de la perforación, extracción y exportación de crudo, además de acuerdos de Trump con los principales productores de petróleo en el mundo para aumentar la cantidad de barriles en el mercado, el actual gobierno en Washington logró bajar y estabilizar el valor del barril estadounidense sobre los 60 dólares ese año. Esto no ocurría desde el 2020.

El gobierno de Joe Biden llevó el precio del crudo por encima de los 90 dólares con sus políticas de cambio climático y el ataque directo a las petroleras estadounidenses antes de que comenzara la guerra en Ucrania, que agudizó la crisis y puso el valor por encima de los 130 dólares el barril durante su máxima escalada. Fue entonces cuando la inflación, que había trepado al 8% antes de comenzar el conflicto bélico en febrero de 2022, no se detuvo hasta el 9,1%, el peor registro en los últimos 50 años. Sin embargo, analistas y economistas independientes fijan el dato real por encima del 11,5%.

¿Similitudes?

Esta vez la historia pareciera similar, la ofensiva EEUU-Israel también comenzó en el mes de febrero, pero la gran diferencia es que la plataforma económica del presidente Trump es totalmente opuesta a la del gobierno anterior de los demócratas.

El megaplan económico de la actual administración se fundamenta en inversiones, nuevas reglas para las importaciones, la drástica reducción del gasto fiscal y recortes severos en el gobierno federal, que incluyó el reajuste de la plantilla de funcionarios en Washington y cierre de agencias; aumento sustancial de la producción y récord de las exportaciones de crudo estadounidense (14,2 millones de barriles diarios como promedio al sumar derivados y químicos); salida de la contracción en que se encontraba la industria estadounidense por más de tres años, ahora en expansión con el 55,6%, de acuerdo con el Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) que mide el estado de la industria en el país.

El déficit comercial descendió como promedio en 2025 por debajo de los 65.000 y en algunos meses bajó de los 50.000 millones de dólares mensuales, cuando en marzo de 2022 -durante el gobierno de Biden- superó los 109.000 millones de dólares. En casi todo el mandato se mantuvo con una oscilación entre los $80.000 millones y más de 90.000 millones de dólares.

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios en EEUU se redujo en 189.300 millones de dólares, un 33,8%, frente al mismo período de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron 198.300 millones de dólares (11,7 %) y las importaciones subieron 9.000 millones de dólares (0,4 %).

Las ventas de viviendas nuevas y de uso aumentaron desde principios del 2025 y mantienen su tendencia alcista, después de un declive de más de tres años consecutivos con Biden.

Las inversiones logradas por la administración Trump superan los 4 billones (trillions) de dólares, con la perspectiva de que alcancen o superen en 2027 los 10 billones (trillions) de dólares.

Junto a todos los indicadores en terreno positivo, un mercado laboral sólido y el desempleo en 4,4%, el 2025 cerró con un crecimiento económico del 3,2%, cifra que contradijo los vaticinios de algunos expertos sobre un desplome del Producto Interno Bruto e incluso una recesión, debido a la nueva política arancelaria de la Casa Blanca.

Y a pesar del inicio de los ataques de EEUU e Israel contra el régimen terrorista de Irán, la economía en el primer trimestre de 2026 concluyó con un 2,1% de crecimiento y un 1,7% en el segundo.

Solidez económica

Para algunos economistas, el descenso en el segundo trimestre marcó el primer impacto de la guerra; sin embargo, se demostró que la solidez de la economía hace que las consecuencias sean mínimas y controladas. A pesar del aumento de los precios en el consumo, que oscilan en estos momentos de acuerdo hacia donde se mueva la situación en el Medio Oriente, el Comité Regulador de la Reserva Federal consideró por amplia mayoría en su última reunión que no había necesidad de subir la tasa referencial de interés y menos una reducción para estimular la economía.

La economía estadounidense ha demostrado hasta ahora "una solidez impresionante", consideró el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, al justificar que el Banco Central haya decidido mantener sin cambios sus tasas de interés por quinta ocasión consecutiva.

"La economía ha demostrado una solidez impresionante a pesar de los recientes choques. Las tendencias son positivas y nos muestran un crecimiento que sigue siendo robusto", declaró Warsh en rueda de prensa, tras dos días de reunión del Comité de Política Monetaria (FOMC) del organismo.

En situación regular y a las pocas semanas de su regreso a la Oficina Oval, Trump sugirió al entonces cuestionado presidente del Banco Central, Jerome Powell, que bajara las tasas para balancear el primer impacto arancelario en la transformación del comercio mundial iniciado por la Casa Blanca. Powell hizo caso omiso a las sugerencias del mandatario. Al final, la actitud de desprecio e incompetencia del jefe del Banco Central no hicieron mella en el avance económico del país.

Una reducción notable de las tasas en 2025 hubiera beneficiado aún más el consumo y las ventas, en especial de viviendas y vehículos, pero Powell no quiso otorgarle al republicano ninguna ventaja adicional que viniera de su parte, y menos aceptar que las campañas de la izquierda y los medios liberales de prensa de una posible recesión económica por los aranceles fuera solo eso: un falso alboroto.

La estabilidad

No obstante, en medio de la salud actual a nivel macroeconómico, tres de los 12 miembros que conforman el Comité de Política Monetaria (FOMC) de la Fed votaron a favor de un aumento de las tasas de interés.

Warsh se ha pronunciado por dejar de ofrecer información confidencial al público acerca de la dirección que podría tomar la Reserva Federal, como entidad que vela por la seguridad económica nacional.

El nuevo jefe de la Fed ha reafirmado en entrevistas y declaraciones que la entidad se centrará en devolver estabilidad a los precios, a pesar de que el conflicto en el Medio Oriente se interpone ahora de forma temporal.

La firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que violaron los terroristas iraníes con el ataque a cuatro buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, puso los precios del barril de petróleo en apenas tres semanas en el umbral de los 70 dólares y por varios días estuvo por debajo de ese registro hasta que los militares iraníes decidieron boicotear una vez más el trato.

El intento por lograr un acuerdo definitivo, que parece casi imposible por la división entre funcionarios del gobierno y los militares radicales iraníes, provocó que la inflación se ubicara en el 3,5% en junio por el descenso de los precios de energía, lo que confirma que una salida de EEUU de Irán o el fin de la guerra haría caer de inmediato los valores del crudo y por consiguiente, el nivel inflacionario.

Los altos precios, de los que se quejan hoy millones de consumidores estadounidenses, no los generó el gobierno de Trump; son la consecuencia de la fallida era Biden.

Unos nueve meses antes de las elecciones presidenciales de 2024, todos los informes del gobierno sobre la inflación señalaban un descenso abrumador y sin freno, cuando los precios de los productos en el mercado, en la compraventa de viviendas o vehículos, en el turismo y en todas las áreas de servicio continuaron por las nubes, sin correspondencia alguna con los datos que ofrecía la administración demócrata.

Inflación de Biden

Sobre ese nivel que nunca bajó realmente, han subido algunos precios. La guerra contra Irán ha impactado cadenas de suministros, sobre todo en Europa y Asia, de donde proviene más del 50% de las importaciones estadounidenses. De ahí se explica el ligero aumento en los productos de consumo, sobre el enorme aumento que ya existía antes de que Trump asumiera la Presidencia en enero de 2025. De hecho, a finales de ese año, ya una extensa lista de productos había bajado entre un 3% y un 4,2% su costo, tras el desplome de los precios del combustible.

A finales de 2025, en 7 estados del país, el galón regular de gasolina cayó por debajo de los 2 dólares, algo que no se veía desde 2019-2020, durante el primer mandato de Trump. En el resto del país, el precio promedio rondaba entre los 2.25 y 2.60 dólares el galón de gasolina regular.

Según la mayoría de los analistas, el hecho de que la inflación esté vinculada directamente a la energía explica que se considere temporal y correctiva de forma automática por las efectivas acciones económicas de la Casa Blanca.

El mercado laboral, en tanto, continúa con sus señales de solidez, con el desempleo bajo en el 4,2%.

Estos datos y las causas temporales de la volatilidad de los precios condujeron al presidente Trump a responder a los congresistas y activistas demócratas que usan la necesaria guerra contra Irán como campaña política y electoral.

El líder republicano, quien en una ocasión aclaró que prefiere por un tiempo los precios altos del petróleo a que los extremistas iraníes tengan armas nucleares, afirmó recientemente que las elecciones de medio término no condicionan en absoluto el fin de la guerra contra Teherán.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Bloomberg News, Reuters, The Wall Street Journal