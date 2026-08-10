lunes 10  de  agosto 2026
HURACANES 2026

Aumenta potencial ciclónico en el Atlántico, sin amenaza inmediata para Florida

El NHC elevó a 60% la probabilidad de que una de tres áreas bajo vigilancia se convierta en depresión tropical; la formación con mayor potencial se encuentra al sur de Cabo Verde

Vigilancia sobre el Atlántico el 10 de agosto de 2026

Vigilancia sobre el Atlántico el 10 de agosto de 2026

NHC
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La actividad comienza a aumentar en el Atlántico cuando la temporada ciclónica entra en uno de sus periodos más activos. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) elevó este lunes a 60% la probabilidad de que una de las áreas bajo vigilancia se convierta en depresión tropical durante los próximos siete días.

En su informe de las 8:00 a.m. del lunes, la agencia identificó tres zonas con alguna posibilidad de desarrollo. Ninguna corresponde todavía a un ciclón tropical y no se han emitido vigilancias ni advertencias para Florida, el Caribe o las costas de Estados Unidos.

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La atención principal se concentra sobre un área de baja presión situada a varios cientos de millas al sur de las islas de Cabo Verde. En ese punto se observan aguaceros y tormentas desorganizados.

Una posible depresión durante la semana

El NHC anticipa que la zona de baja presión avance lentamente hacia el oeste y se una en un par de días con una onda tropical que todavía se encuentra sobre África occidental.

El ambiente podría favorecer su desarrollo a partir de mediados de semana. Una depresión tropical tendría oportunidad de formarse durante la segunda mitad de la semana, mientras la perturbación recorre el Atlántico central con rumbo general hacia el oeste u oeste-noroeste.

La probabilidad de desarrollo es de 20% durante las próximas 48 horas y aumenta a 60% dentro de siete días. Debido a la gran distancia que la separa del continente americano, todavía es demasiado pronto para establecer una trayectoria confiable o anticipar posibles efectos sobre tierra.

Su evolución dependerá de varios factores, entre ellos la humedad, el polvo del Sahara y los vientos en las partes altas de la atmósfera, que pueden favorecer o impedir su organización.

Otras dos áreas bajo observación

Más al oeste, otra onda tropical, localizada aproximadamente a mitad de camino entre África y las Antillas Menores, genera una extensa zona de aguaceros y tormentas. Podría desarrollarse gradualmente hasta mediados de semana mientras avanza con rapidez hacia el oeste.

No obstante, encontrará condiciones menos favorables cuando se acerque a las Antillas Menores. El NHC calcula en apenas 10% su probabilidad de convertirse en depresión tropical durante los próximos siete días.

La tercera zona vigilada se encuentra a varios cientos de millas al noroeste de Bermudas. Su posibilidad de desarrollo también es de 10%. El desplazamiento hacia el este la llevará sobre aguas más frías después del miércoles, lo que reduciría todavía más sus posibilidades de fortalecimiento.

Realidad peninsular

Para el estado de la Florida, el panorama no requiere acciones especiales, aunque resulta conveniente mantener la vigilancia habitual. Todavía no existen trayectorias oficiales ni conos de incertidumbre porque ninguna de estas formaciones se ha convertido en ciclón tropical.

La distancia y el tiempo disponible permiten que el panorama cambie considerablemente antes de cualquier posible acercamiento al Caribe occidental o al territorio estadounidense.

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