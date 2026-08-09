Información sobre destino de recursos por venta del petróleo venezolano no es clara

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía de EEUU, Chris Wright (centro), durante una visita a la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sur de Venezuela, el 12 de febrero de 2026

CARACAS.- Luego de la captura del exjefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero y el reconocimiento de Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, inició una nueva etapa para Venezuela.

Esta fase incluye la venta de petróleo bajo la tutela de la administración del presidente Donald Trump. En este complejo proceso, hay muchas interrogantes y una de ellas es el destino del dinero del petróleo vendido en los últimos siete meses.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha asegurado que los ingresos generados por la venta de crudo venezolano están siendo controlados y auditados, contrario a lo ocurrido durante la administración de Maduro que inició en 2013 y concluyó a principios de este año.

“Por primera vez, el dinero no está siendo robado”, aseveró Rubio a finales de mayo. Indicó que los recursos se administran en beneficio del pueblo venezolano.

Según Rubio, los fondos depositados en una cuenta bancaria en Nueva York, auditada por KPMG, se emplean para pagar salarios de maestros, bomberos, policías y profesores universitarios. Esto como parte del plan estadounidense de tres etapas: estabilización, recuperación y transición.

Trump dijo, el 28 de julio, que su gobierno ha recaudado más de US$13.000 millones por la venta de petróleo venezolano desde que asumió el control de las exportaciones en enero.

Antonio De La Cruz, presidente del Inter American Trend, explica a DIARIO LAS AMÉRICAS que los recursos generados por las exportaciones petroleras van a una cuenta fidecomiso: se extrae el petróleo y lo venden a refinerías que hacen el despacho.

“Vamos a poner como ejemplo a Chevron: despacha a Valero Energy Corporation, quien pone esos recursos en una cuenta fidecomiso que es administrada por el banco, unos van a Chevron a quien le entregan su alícuota y otra porción por la deuda, por ejemplo, que tiene PetroBoscán con Chevron. El remanente pasa a lo que se llama Cuenta Soberana de Venezuela, que está bajo la custodia del Tesoro de los Estados Unidos, y ese dinero que se va depositando ahí es al que tiene acceso el Estado venezolano”, indica.

De La Cruz, experto petrolero, puntualiza: “Lo único que sabemos de forma oficial es que se han enviado a Venezuela 300 millones de dólares. ¿Cuánto se ha enviado después de eso? Delcy Rodríguez dijo que con ese dinero había pagado salarios, vaya a usted a creerle. El destino de los fondos que están en la cuenta soberana y la transferencia al Banco Central de Venezuela (BCV) o a Petróleos de Venezuela (PDVSA) pareciera que no es público todavía”.

El aumento del “ingreso mínimo integral”, anunciado por Rodríguez el 30 de abril, está conformado por una serie de bonos, mientras que el salario mínimo sigue congelado a menos de un dólar.

El 8 de julio, la presidenta interina señaló que los ingresos petroleros son para la reconstrucción de Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

“Habrá los recursos también para la recuperación, la reconstrucción de nuestra patria luego del doblete sísmico del 24 de junio”, prometió Rodríguez.

El analista De La Cruz considera que hay una falta transparencia sobre el destino de los recursos petroleros: “No está a la vista la información”. Acota que eso ocurre, a pesar de que el Banco Central publica cifras porque quiere que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le favorezca.

Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que la brecha cambiaria sigue aumentando.

“¿Por qué los dólares que se están generando por las exportaciones no son suficientes para que esa relación cambiaria se mantenga o baje? Eso sí favorecería al venezolano de a pie”, añade.

Fiscalización de EEUU

Por otra parte, Antonio De La Cruz señala que si la fiscalización de los recursos petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos se mide por resultados en términos de calidad de vida “es cero efectiva”.

“Pero, si se mide para que sean usados los recursos sin corrupción, si ha sido efectivo. Delcy Rodríguez no tiene acceso directo a esos fondos, no pueden utilizarlos para mantener el aparato de represión y la corrupción”, enfatiza.

Explica que, de enero a julio, con un promedio del precio del barril de 80 dólares, han ingresado de producción vendida directamente a Estados Unidos unos 6,400 millones de dólares. A esto se suman las exportaciones petroleras a otros mercados como La India y países de Europa, lo cual da un ingreso total de 16,900 millones de dólares.

Rendición de cuentas

El medio NTN24 confirmó que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), inició una investigación sobre el Fondo Petrolero de Venezuela, esto luego de la solicitud de los congresistas demócratas Joaquín Castro y Sean Casten, y los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine.

El experto venezolano José Toro Hardy dijo el 30 de julio, en entrevista con NTN24, que “el gobierno interino de Venezuela no ha dado ninguna información, de manera que los venezolanos no sabemos cuál es el monto de los ingresos. Lo que sí sabemos es cuánto petróleo se ha exportado, porque esas cifras sí las suministran oficinas del gobierno de los Estados Unidos. Entre enero y julio se han exportado unos 80 millones de barriles, en total 77 millones de barriles concretamente”.

Calculó un ingreso de 13 a 14 mil millones de dólares. “Ese dinero está ingresando a una cuenta del Citibank y es controlado por el Departamento del Tesoro, lo que indica claramente que el gobierno de los Estados Unidos no tiene mucha confianza en la administración de esos fondos por parte del gobierno interino de Venezuela”.

Toro Hardy también sostuvo que, para que la producción petrolera venezolana aumente, se requieren enormes inversiones.

“No hay ninguna posibilidad de que el Estado venezolano pueda realizar esas inversiones, tenemos que recurrir a inversionistas privados y, por supuesto, también tenemos que vencer la resistencia de algunos grupos políticos en Venezuela que consideran que eso afecta a la soberanía. Eso es un concepto totalmente equivocado. A la soberanía le afecta el hambre, a la soberanía le afecta que los muchachos en las escuelas públicas no puedan ir sino dos días a la semana a clase, a la soberanía le afecta que ocho o nueve millones de venezolanos hayan tenido que irse del país”, puntualizó.

La ONG venezolana Provea señaló esta semana que el escenario posterior al 3 de enero, que incluyó la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas, “no se ha traducido en una mejora en la calidad de vida de las personas que habitan los territorios donde se desarrolla la economía extractiva en el país”.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP/EFE/NTN24