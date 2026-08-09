domingo 9  de  agosto 2026
CRISIS ENERGÉTICA

Apagones en Venezuela reavivan las denuncias por millonarios desfalcos en el sector eléctrico

Mientras el régimen atribuye parte de las dificultades electricas a factores climáticos, diversas denuncias responsabilizan al chavismo por años de falta de inversión y mantenimiento

Un comerciante espera durante uno de los apagones que han afectado a Caracas en agosto de 2018.
Un comerciante espera durante uno de los apagones que han afectado a Caracas en agosto de 2018. EFE/Cristian Hernández
Los apagones en Venezuela son constantes.
Los apagones en Venezuela son constantes. EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS_ La crisis del sistema eléctrico venezolano vuelve a dejar al país sometido a prolongados cortes de electricidad, mientras un video difundido en redes sociales señala al chavismo como responsable del deterioro de la infraestructura y denuncia millonarios sobreprecios en proyectos ejecutados durante los mandatos de Hugo Chávez y el ahora depuesto dictador, Nicolás Maduro.

Venezuela atraviesa nuevamente una severa crisis eléctrica, marcada por apagones prolongados y racionamientos que afectan especialmente a las regiones del interior del país. En este contexto, un video difundido en redes sociales cuestiona el manejo de los recursos destinados al sector eléctrico durante las últimas décadas y atribuye el colapso del sistema a la corrupción, la falta de mantenimiento y obras que quedaron inconclusas.

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El material sostiene que entre 1999 y 2016 se "perdieron" unos 23.000 millones de dólares en sobreprecios y corrupción vinculados a proyectos eléctricos y señala a varios funcionarios y empresarios relacionados con la administración chavista.

Aunque algunas de las cifras y acusaciones difundidas en el video corresponden a investigaciones y denuncias realizadas previamente por organizaciones como Transparencia Venezuela, otras afirmaciones deben ser consideradas señalamientos y no condenas judiciales.

Tocoma, uno de los proyectos emblemáticos

Entre los casos mencionados aparece el proyecto hidroeléctrico Manuel Piar, conocido como Tocoma, ubicado sobre el río Caroní, en el estado Bolívar.

El video señala al exministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón y sostiene que el proyecto involucró más de 10.000 millones de dólares y quedó inconcluso.

Transparencia Venezuela documentó que entre 2000 y 2014 el Estado venezolano contrató más de 40 proyectos eléctricos por unos 37.000 millones de dólares, con un sobreprecio estimado superior a 23.000 millones de dólares. La organización señaló además que al menos 17 de las obras no fueron culminadas, entre ellas Tocoma.

El proyecto estaba concebido para aportar unos 2.160 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional, pero nunca alcanzó la capacidad para la que fue diseñado. Transparencia Venezuela señaló la falta de culminación de las obras y la ausencia de mantenimiento como parte de los factores que impidieron resolver la emergencia eléctrica.

Los contratos de Derwick

El audivisual también menciona a Derwick Associates, empresa que recibió importantes contratos durante el gobierno de Hugo Chávez para proyectos de generación eléctrica.

Las denuncias sobre presuntos sobreprecios en los contratos de Derwick fue objeto de investigaciones periodísticas durante años. Un reportaje de Semana, basado en estimaciones del experto venezolano José Aguilar, señaló que los proyectos eléctricos analizados acumulaban sobreprecios que podían superar los 23.000 millones de dólares y que, en el caso de Tocoma, se estimaban sobrecostos de miles de millones.

Motta Domínguez y el manejo del sector eléctrico

Otro de los funcionarios señalados en el video es Luis Motta Domínguez, quien ocupó el Ministerio de Energía Eléctrica y estuvo al frente de Corpoelec.

El material le atribuye responsabilidad en un presunto desfalco de 29.000 millones de dólares y menciona una recompensa de cinco millones de dólares. Estas afirmaciones deben ser atribuidas al contenido difundido y no presentarse como hechos judicialmente establecidos.

Motta Domínguez fue sancionado por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Su gestión estuvo marcada por una sucesión de apagones y problemas de generación, transmisión y distribución que se profundizaron en el país.

Rafael Ramírez y los recursos petroleros

La denuncia también apunta contra Rafael Ramírez, quien durante años fue una de las figuras más poderosas del chavismo, al dirigir Petróleos de Venezuela (PDVSA) y posteriormente ocupar el cargo de canciller.

El material le atribuye más de 11.000 millones de dólares en recursos relacionados con el sector eléctrico y sostiene que durante ese período se produjo una corrupción sistémica acompañada por una severa falta de mantenimiento.

Las denuncias sobre corrupción y manejo irregular de recursos durante la administración de PDVSA han sido objeto de investigaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, las cifras concretas mencionadas en el video deben ser atribuidas a sus autores mientras no exista documentación pública que permita establecerlas como hechos probados.

Millonarios recursos y un sistema cada vez más deteriorado

Las denuncias cobran relevancia frente a la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional. A pesar de los miles de millones de dólares destinados durante los mandatos chavistas a generación, transmisión y distribución, Venezuela continúa enfrentando fallas recurrentes.

En mayo de 2026, reportes de prensa señalaban que Corpoelec estaba racionando hasta 1.800 megavatios durante las horas de mayor demanda, una cantidad equivalente al consumo conjunto de Caracas, La Guaira y los Altos Mirandinos. Mientras la capital sufría cortes más esporádicos, habitantes de otras regiones reportaban interrupciones de entre cuatro y diez horas diarias.

El deterioro también ha sido atribuido por expertos y organizaciones independientes a la falta de mantenimiento, la desinversión, la pérdida de personal especializado y la ejecución inconclusa de proyectos.

Un informe de Transparencia Venezuela señaló precisamente la gran corrupción, la falta de mantenimiento y la mala gestión como factores estructurales de la crisis eléctrica venezolana.

"Factores climáticos"

Frente a los apagones registrados durante 2026,organismos oficiales advirtieron sobre la incidencia del fenómeno El Niño y sus posibles efectos sobre las precipitaciones y las cuencas hidrográficas utilizadas para la generación hidroeléctrica. Un informe del Observatorio Nacional de la Crisis Climática señaló que El Niño podría generar una reducción moderada de las precipitaciones durante 2026.

Sin embargo, organizaciones como Provea cuestinan la falta de información oficial sobre los racionamientos y exigen al régimen chavista la publicación de un cronograma detallado de los cortes.

La discusión sobre las causas de la crisis vuelve así a enfrentar dos explicaciones: mientras las autoridades ahora atribuyen parte de las dificultades a factores climáticos y al aumento de la demanda, expertos y organizaciones independientes señalan problemas estructurales acumulados durante años, entre ellos la falta de inversión, mantenimiento, obras inconclusas y denuncias de corrupción.

FUENTE: Con información de Transparencia Venezuela/Semana/El Pitazo/El Tiempo/El Informador/Redes Sociales

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