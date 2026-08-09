Juez ordena reescribir Enmienda 3 de Florida por incluir lenguaje engañoso

El juez de circuito David Frank ordena al fiscal general de Florida, James Uthmeier a reescribir el texto que aparecerá en la boleta sobre la Enmienda 3.

MIAMI.- Un juez del condado Leon ordenó reescribir el título y el resumen de la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida, tras concluir que el lenguaje preparado para la boleta de noviembre es parcial, inexacto y puede confundir a los electores.

La decisión fue emitida el 3 de agosto de 2026 en un documento de 18 páginas por el juez de circuito David Frank , quien prohibió al secretario de Estado, Cord Byrd, colocar la propuesta en la boleta electoral con su redacción actual.

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La orden no elimina la enmienda ni impide que sea sometida a votación. En cambio, dispone que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, prepare en un plazo de 10 días un título o resumen revisado que corrija las deficiencias identificadas por el tribunal.

Por qué el juez rechazó el texto de la Enmienda 3

La propuesta, aprobada por la Legislatura mediante la Resolución Conjunta CS/HJR 1-F de la Cámara de Representantes, llevaba como título “Save Our Homes From Excessive Property Taxes”, que puede traducirse como “Salvemos nuestros hogares de impuestos excesivos a la propiedad”.

El juez Frank determinó que ese título se asemeja más a un lema político que a una descripción neutral de la iniciativa.

Según la orden, la palabra “save” busca provocar una reacción emocional y la expresión “Save Our Homes” podría hacer creer a los votantes que la propuesta está relacionada con la disposición constitucional aprobada en 1992 que limita los aumentos anuales del valor tasado de las viviendas principales. Sin embargo, el juez señaló que la nueva enmienda no modifica directamente aquella disposición.

“El título propuesto no declara el propósito legal básico de la enmienda; la respalda y desvía a los votantes de su efecto real”, sostuvo la orden.

Qué decía el resumen electoral sobre los impuestos a la propiedad

El resumen cuestionado por el juez comienza afirmando que la iniciativa “beneficia a los contribuyentes de Florida” y divide sus disposiciones en cuatro supuestos beneficios: Eximir de impuestos las propiedades con homestead, garantizar fondos para servicios esenciales, proteger a las pequeñas empresas, garantizar equidad para los residentes de Florida.

La Corte concluyó que esas expresiones no explican de forma objetiva el contenido de la enmienda, sino que ofrecen razones políticas para apoyarla.

Para el juez, corresponde a los electores decidir si la propuesta es beneficiosa y el resumen no puede presentar esa conclusión como un hecho.

Exención no comenzaría en $250.000 durante 2027

Otro de los principales errores identificados por el juez se relaciona con el aumento de la exención de homestead para los impuestos locales no escolares.

El resumen afirmaba que la propuesta eximiría los primeros 250.000 dólares del valor de una vivienda principal y entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

No obstante, el tribunal explicó que la exención sería de 150.000 dólares durante 2027 y aumentaría a 250.000 dólares en 2028, con ajustes posteriores por inflación.

Por esa razón, el juez consideró inexacto presentar los 250.000 dólares como un beneficio aplicable desde el primer año.

La enmienda no ordena eliminar completamente el impuesto

El texto electoral también decía que la Legislatura establecería un calendario para eliminar por completo los impuestos locales no escolares sobre las viviendas principales.

La orden concluyó que la propuesta constitucional no exige esa eliminación.

En realidad, obligaría a la Legislatura a establecer procedimientos para que condados y municipios puedan conceder exenciones adicionales de hasta el valor completo de la propiedad. Los distritos especiales podrían hacerlo con la aprobación de los votantes.

Tribunal cuestiona la promesa de proteger servicios públicos

La corte también rechazó la afirmación de que la enmienda garantizaría el financiamiento de la policía, los bomberos, las escuelas, la infraestructura y otros servicios públicos esenciales.

Según la orden, la propuesta no asegura una cantidad específica de dinero para esos servicios y reduciría considerablemente la base de impuestos a la propiedad de los gobiernos locales.

El análisis legislativo citado en el fallo estimó una reducción de 4.950 millones de dólares en ingresos locales no escolares durante el año fiscal 2027-2028 y de 8.780 millones en 2028-2029.

Cuando la propuesta se aplicara plenamente, la pérdida recurrente alcanzaría unos 11.860 millones de dólares anuales, según ese análisis.

La Corte aclaró que no le corresponde decidir si los gobiernos locales subirán las tasas impositivas para compensar la pérdida. Sin embargo, sostuvo que la enmienda no impide que lo hagan y, por tanto, no puede garantizar que todos los propietarios pagarán menos.

Pequeñas empresas no reciben una protección especial

El resumen indicaba que la iniciativa protegería a las pequeñas empresas al limitar futuros aumentos en las tasaciones de sus propiedades.

El juez señaló que la propuesta no menciona específicamente a los pequeños negocios ni les concede una protección exclusiva.

La medida reduciría del 10% al 5% el límite anual para los incrementos del valor tasado de todas las propiedades sin exención de homestead, una categoría que incluye inmuebles comerciales, propiedades de alquiler y segundas residencias.

Por ello, el tribunal ordenó eliminar cualquier referencia específica a la protección de pequeñas empresas.

Qué ocurriría con los nuevos residentes de Florida

La enmienda incluye una disposición para las personas que no fueran residentes de Florida el 31 de diciembre de 2026.

Esos propietarios podrían recibir la exención vigente cuando calificaran para homestead, pero tendrían que esperar hasta el quinto año para acceder a la exención ampliada, siempre que la disposición sea compatible con la Constitución federal.

El tribunal determinó que el resumen describía incorrectamente quién estaría sujeto a la espera y cuándo comenzaría a recibir el beneficio adicional.

También consideró parcial la frase “garantizar la equidad para los residentes de Florida”, porque presenta como justa una política cuyo mérito corresponde evaluar a los votantes.

Qué ordenó el juez David Frank

La decisión concede el juicio sumario solicitado por los demandantes, entre ellos Save Our Voters from Misleading Ballot Language, Inc., y rechaza las mociones presentadas por Byrd y Uthmeier.

La organización "Salvemos a Nuestros Votantes del Lenguaje Engañoso en las Boletas" está compuesta entre otros por Thomas Campenni, exalcalde de Stuart, y Michael Davey, exalcalde de Key Biscayne.

El fallo establece que:

El texto actual no puede aparecer en la boleta.

El fiscal general debe preparar una versión corregida dentro de 10 días.

El Departamento de Estado debe enviar el nuevo lenguaje a los supervisores electorales de los 67 condados.

Cualquier impugnación contra la versión revisada deberá presentarse dentro de los 10 días posteriores a su entrega.

El tribunal conservará jurisdicción para evaluar nuevas objeciones.

La orden constituye una sentencia final para fines de apelación.

La Enmienda 3 sigue prevista para las elecciones de noviembre

No obstante, la decisión judicial no determina si la propuesta de reducción de impuestos es acertada ni analiza su conveniencia política. Frank enfatizó que esa decisión pertenece exclusivamente a los votantes de Florida.

El propósito del tribunal, según explicó, es garantizar que el título y el resumen informen de manera clara, justa y precisa sobre los principales efectos de la enmienda antes de que los electores emitan su voto.

El fiscal general de Florida, Uthmeier, aún no se ha pronunciado sobre el fallo del juez.

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