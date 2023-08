Efectos del caso de Nicolás Petro: retiran aval a candidato

El pasado 29 de julio era la fecha tope para inscribir las postulaciones. Ese día, Noriega se presentó en la Registraduría de Barranquilla, capital del departamento, pero al momento de introducir su registro, éste no pudo ser procesado por carecer de validez una vez que Colombia Humana anuló el aval.

Trascendió que Colombia Humana notificó a la Registraduría que revocaba el aval de Máximo Noriega Rodríguez para la Gobernación del Atlántico en una carta que envió a esa instancia el 29 de julio pasado, firmada por el secretario general del partido, Eduardo Rafael Noriega de la Hoz.

En el texto decía que "las agrupaciones políticas que conforman el Pacto Histórico adoptaron la decisión de abstenerse políticamente de apoyar cualquier candidatura al cargo de gobernador del departamento del Atlántico".

La reacción de Noriega no se hizo esperar.

"La democracia y el ejemplo comienzan por casa. Si Colombia Humana decide no respetar mis derechos políticos ganados en la consulta interna. ¿Quién les creerá cuando hablen de democracia? ¿Y el daño al gobierno del cambio? #ElAvalDeMáximo no es un capricho, es un derecho", expresó en sus redes sociales.

Demanda

Además, Noriega dijo que interpondrá una denuncia penal contra Colombia Humana, al considerar que "no solo se me está violando los derechos, sino que se me hace una acción agresiva, burlesca y humillante. Eso es inconcebible, no se puede admitir con ninguna persona”, informó Semana.com.

El político dijo que son falsos los señalamientos que lo involucran con el escándalo del hijo de Petro. "Jamás me reuní o acompañé al diputado Nicolás Petro a reuniones o contactos con las personas que han sido mencionadas, ni con ninguna otra, con el objetivo de recibir dineros o prebendas de algún tipo, ni para la campaña ni para la presidencia de Gustavo Petro”.

¿Qué tiene que ver Máximo Noriega con el escándalo de Nicolás Petro?

La exesposa de Petro Burgos, Daysuris Vásquez, conocida como Day Vásquez, señaló en una entrevista concedida en marzo pasado a la revista Semana que su expareja recibió unos 600 millones de pesos ($125.000) de Samuel Santander Lopesierra, conocido en Colombia como el "Hombre Marlboro", quien fue extraditado y cumplió condena por narcotráfio en EEUU. Vásquez indicó que esos dineros iban a ser usados en la campaña electoral de Gustavo Petro, pero que eso no ocurrió, porque los fondos "nunca llegaron legalmente a la campaña". Según Vásquez, su exesposo "se quedó" con el dinero.

De igual manera, Petro Burgos recibió dinero de un hombre conocido como el "Turco Hilsaca", quien también le dio dinero al hijo de Petro para la campaña de su padre -uno 400 millones de pesos ($83.000), fondos que tampoco llegaron a las actividades de campaña del actual mandatario.

Vásquez señaló que todos los trámites entre Lopesierra y Nicolás se hacían a través de un tercero, Máximo Noriega, hombre de confianza de Nicolás.

"Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba, se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo", apuntó.,

Vásquez dijo que todo las entregas de dinero, que fueron más de tres, se hacían en efectivo, el cual Nicolás guardaba en una caja fuerte que tenía en la casa en la que el matrimonio vivía.

Gustavo Petro- su hijo Nicolás y su nuera Day Vásquez El presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y Day Vásquez. Captura de pantalla/Instagram/Day Vásquez

Sectores de la oposición ya han empezado a reaccionar en este sentido, reseñó El Tiempo. El senador del Centro Democrático Miguel Uribe, dijo que "con esta captura se evidencia el engaño de (el presidente) Petro y se confirma el pacto en donde vendieron impunidad por apoyo político y económico. Petro debe asumir su responsabilidad. Recuerden que Nicolás recibió plata de mafiosos que iba para financiar la campaña presidencial".

Asimismo, Hernán Cadavid, representante a del Centro Democrático, señaló: "recibió la plata en el marco de la campaña política de su papá, no en un negocio privado ajeno. Pasó por todos los ministerios pidiendo citas y ejerciendo presiones. ¡Éste es un problema PRINCIPALMENTE del Gobierno, así busque desprenderdese!".

Este martes, la Fiscalía de Colombia reanudó la audiencia contra Petro Burgos, y su expareja Day Vásquez. El Poder Judicial inició la intervención con la imputación de cargos en contra del hijo mayor del jefe de Estado.

Petro Burgos deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Mientras que Day Vásquez será procesada por los cargos de lavado de activos y violación de datos personales, “por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha”.

Una vez le sean imputados los cargos a ambos acusados, el juez de control de garantías les preguntará si aceptan o no los cargos imputados. Según asegura el medio digital Semana, ambos se declararán inocentes.

La detención del hijo de Gustavo Petro tendrán un impacto en su gobierno y más si se determina que el dinero indebido llegó a la campaña presidencial. Además, es la primera vez en Colombia que un hijo de un presidente en ejercicio es detenido.

Petro Burgos era diputado por el Pacto Histórico, en el departamento de Atlántico. Medios de comunicación publicaron sus extractos bancarios, que son muy superiores al salario de quien ostenta ese cargo.

FUENTE: Con información de Semana / Infobae