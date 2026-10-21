De la Espriella anuncia la muerte de alias "Resortes" un cabecilla del ELN

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.

BOGOTÁ. El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella anunció este miércoles la muerte del cabecilla de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Ricardo Trigos Peñaranda, alias 'Resorte', durante un operativo de las fuerzas de seguridad en el municipio de Chinácota, Norte de Santander.

“Era responsable de coordinar extorsiones, secuestros, homicidios y actividades relacionadas con el narcotráfico en Cúcuta y su área metropolitana. Registraba antecedentes por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio”, enumeró el presidente colombiano.

De la Espriella señaló que con este “duro golpe” se impactan “directamente las finanzas criminales y la capacidad logística del ELN”, una de las organizaciones armadas más antiguas de Colombia, presente en unos 170 municipios, repartidos en alrededor de una veintena de departamentos.

“Que les quede claro a todos los grupos narcoterroristas: en Colombia no habrá un solo rincón donde puedan sentirse seguros para delinquir. Los perseguiremos con toda la fuerza legítima y la contundencia del Estado hasta desmantelar sus estructuras criminales", advirtió.

Muere en enfrentamiento

La Segunda División del Ejército, la Brigada 30 y el GAULA Militar, con apoyo del Batallón de Fuerzas Urbanas y coordinación con el GAULA de la Policía Metropolitana de Cúcuta, realizaron el operativo en el cual cae abatido el cabecilla del ELN.

De acuerdo con los reportes militares divulgados por medios colombianos, las unidades llegaron hasta la vereda Palo Colorado, donde se produjo un enfrentamiento con miembros de la estructura urbana del ELN.

Durante el combate murió Trigos Peñaranda, según la información entregada por las autoridades. Después de la confrontación se realizaron los procedimientos de inspección e identificación del cuerpo, aunque las autoridades competentes deberán confirmar oficialmente esos datos y precisar las circunstancias del operativo.

El Ejército sostuvo que la acción representa una afectación a las capacidades de mando, financiación, logística y coordinación del Frente de Guerra Urbano Nacional Reynaldo Ardila Gómez. Los reportes consultados también utilizan referencias al Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez, por lo que se encuentra pendiente establecer la denominación exacta de la estructura mencionada en los informes oficiales.

Los hallazgos

Las tropas reportaron el hallazgo de una pistola, munición, teléfonos celulares y una camioneta. Estos elementos fueron dejados a disposición de las autoridades para las actuaciones judiciales correspondientes y podrían ser incorporados a la investigación, a fin de establecer las circunstancias del combate y la posible relación de los objetos con la estructura armada.

Hasta la información conocida, no se han precisado públicamente detalles adicionales sobre posibles heridos, capturas o afectaciones a civiles durante la operación. La Fiscalía y las autoridades militares deberán entregar información complementaria sobre la inspección técnica del cuerpo, la cadena de custodia de los elementos encontrados y los resultados de la acción.

¡OTRO DURO GOLPE AL NARCOTERRORISMO EN NORTE DE SANTANDER!



En la vereda Palo Colorado, municipio de Chinácota, tropas de nuestro Ejército Nacional, a través de la Segunda División, la Brigada 30 y el GAULA Militar, en coordinación con el GAULA de la Policía de Cúcuta,… pic.twitter.com/jNi5uoyuio — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 21, 2026

FUENTE: Con información de Europa Press/Nos Cogió La Noche