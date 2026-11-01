El FBI acusa a Corea del Norte de robar 6.000 millones de dólares en criptomonedas a Binance

Esta fotografía, tomada el 12 de febrero de 2026, muestra a un inversor vietnamita en criptomonedas consultando los valores más recientes del bitcóin en un teléfono inteligente en Hanói. El bitcóin sufrió una caída pronunciada el 30 de octubre de 2026, después de que varias fuentes informaran sobre un ataque informático de gran envergadura contra la plataforma de criptomonedas Binance; la empresa señaló que se encontraba investigando la situación, sin llegar a confirmar ningún tipo de ciberataque.

WASHINGTON.- El FBI acusó a Corea del Norte de estar detrás del robo de más de 6.000 millones de dólares en activos digitales de Binance, plataforma que este domingo restableció las retiradas de fondos tras suspenderlas a raíz del ciberataque.

La compañía aseguró que fue víctima de un ataque informático complejo, considerado el mayor robo de criptomonedas jamás denunciado.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones.

La noticia del ciberataque provocó el viernes una fuerte caída en los precios de la mayoría de las principales criptomonedas.

El FBI confirmó las sospechas de investigadores privados y analistas, quienes señalaban a TraderTraitor, un grupo vinculado a Corea del Norte, como responsable del ataque.

A este mismo grupo se le atribuye el robo de 1.500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero del año pasado.

"La República Popular Democrática de Corea [Corea del Norte] fue responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance", ocurrido alrededor del 29 de octubre, indicó el FBI en un comunicado.

Pérdidas

La empresa aseguró que asumiría las pérdidas ocasionadas por el ciberataque mediante la compra de tokens con fondos propios, con el objetivo de reponer el 90% de los activos sustraídos.

El FBI agregó que "miembros de TraderTraitor" están convirtiendo los activos robados en Ethereum y advirtió que estos podrían ser sometidos a nuevas operaciones de blanqueo mediante su transferencia a través de servicios de finanzas descentralizadas y plataformas de intercambio instantáneo.

El organismo policial instó a las entidades del sector privado "a bloquear las transacciones con, o derivadas de, las direcciones que los actores de TraderTraitor están utilizando para lavar estos activos robados".

Control de daños

Binance anunció el sábado que había reservado más de 6.340 millones de dólares de sus propios fondos para cubrir las pérdidas derivadas del ciberataque.

"Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: Binance cubrirá por completo el impacto financiero de los fondos robados en este incidente", declaró la empresa en la red social X.

La plataforma suspendió las retiradas de fondos de sus usuarios tras el ataque, pero anunció este domingo que había restablecido el servicio.

El ciberataque se produjo en un contexto de creciente preocupación por el riesgo de que los avances de la inteligencia artificial comprometan los sistemas de cifrado y seguridad informática.

El bitcoin se desplomó casi un 5% tras conocerse el ataque. Ethereum cayó cerca de un 6%, mientras que BNB, la criptomoneda nativa de Binance, perdió casi un 10%.

Binance informó el viernes que trabajaba para resolver lo que calificó como un "ataque complejo", que habría involucrado varios "puntos de brecha".

La magnitud del robo volvió a poner de relieve la capacidad de Corea del Norte para obtener ingresos por vías ilícitas.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que adquirió notoriedad en 2014, cuando fue acusado de piratear los sistemas de Sony Pictures como represalia por el estreno de "The Interview", una película que satirizaba al líder norcoreano, Kim Jong Un.

FUENTE: Con información de AFP