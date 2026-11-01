Reina del Halloween: Heidi Klum sorprende con un disfraz de mano cercenada

Fiel a su compromiso con el hiperrealismo, el disfraz de Heidi Klum lucía su anillo de bodas de piedra verde y el tatuaje con el nombre de su esposo, Tom Kaulitz.

Heidi Klum revalidó su título como la gran reina de Halloween con una impactante propuesta para 2026. Luego de generar expectativa en redes sociales con guiños a sus célebres disfraces del pasado —como el icónico gusano o la criatura mitológica Medusa—, la alemana sorprendió al convertirse en una mano sangrienta. La cita, celebrada en el restaurante Cathédrale de Nueva York, contó con una destacada alfombra roja que incluyó a personalidades como Taylor Momsen, Eric McCormack y Valentina Sampaio.

Fiel a su compromiso con el hiperrealismo, el disfraz de Heidi Klum lucía venas prominentes, su anillo de bodas de piedra verde y el tatuaje con el nombre de su esposo, Tom Kaulitz. Con este impactante acabado, la modelo cumplió su promesa de presentar una de las apuestas más sangrientas y espeluznantes de la celebración de Halloween de este 2026.

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Para garantizar su movilidad, las piernas de Klum estaban ubicadas dentro de los dos dedos centrales de la estructura. Tras quitarse la pieza principal durante la velada, la estrella mantuvo una prótesis facial de alta complejidad que cubría su rostro. La puesta en escena comenzó desde su llegada: la anfitriona arribó al evento en una furgoneta rotulada con avisos de advertencia en letras rojas, asistida por un equipo de actores ataviados con trajes amarillos de protección biológica.

Comprometida con el terror

Conversando con Variety, Heidi Klum detalló la logística detrás de su disfraz, señalando que la principal molestia "es llevarlo puesto. A veces la gente se apoya en ti sin darse cuenta de lo pesado que es".

Pese a que el maquillaje protésico no requirió un tiempo excesivo en comparación con otros años, el traslado hacia el recinto fue complejo. "Apenas cabía sentada en la furgoneta, pero es una incomodidad que vale la pena una vez al año". La jornada estuvo marcada además por la ausencia de Tom Kaulitz, su pareja y coprotagonista tradicional en sus caracterizaciones de Halloween.

La modelo alemana ha llegado a estar hasta 10 horas maquillándose para perfeccionar sus disfraces, siendo algunos de los más recordados el de Jessica Rabbit, el de gusano, el de su versión envejecida de 95 años o el de Fiona de Shrek, entre muchos otros.

En la fiesta del año pasado, Klum se vistió como el monstruo mitológico Medusa, con un tocado decorado con serpientes retorciéndose y una cola larga, mientras que su esposo, Tom Kaulitz, se disfrazó de un antiguo soldado griego al que ella había convertido en piedra. En total, se necesitó un equipo de 15 artistas para crear su disfraz, según declaró Klum a Variety en el evento de 2025 .

Al reflexionar sobre sus looks anteriores, Klum le dijo a la revista People: "Todavía conservo todos mis disfraces. El otro día vi algo donde la gente decía: ‘Oh, que todos van a la basura’, pero no es así... Salgo de esto, no se arruinan del todo, se guardan todos y están en una caja en un almacén".

A principios de este año, Klum fue la presentadora de la temporada número 22 de "Project Runway", donde también fue jueza junto a Nina Garcia y Law Roach. Klum regresó al programa de competencia de moda el año pasado, tras haberse retirado en 2018. Antes de su partida, presentó el programa durante 16 temporadas desde su debut en Bravo en 2004.

Junto con Tim Gunn, Klum creó en 2020 un nuevo programa de competición de moda titulado "Making the Cut" para Prime Video, que se emitió durante tres temporadas.