El cambio de enfoque del Atlantic Council sobre Venezuela: ¿Una revaluación de la estrategia 'America First' de Trump?

Apoyo anterior a concesiones a Chevron

La divergencia temprana del Atlantic Council respecto a las políticas de Trump es evidente en su apoyo al pragmatismo energético. En diciembre de 2024, el Consejo organizó un evento con el CEO de Chevron, Mike Wirth, quien instó a la nueva administración de Trump a equilibrar los objetivos ambientales, la asequibilidad y la seguridad nacional en la política energética (Golden, 2024). Esto respaldaba sutilmente el alivio de las restricciones al petróleo venezolano, lo cual chocaba con el aislamiento de Trump en su primer mandato. De manera similar, el informe de William Tobin del 22 de enero de 2025, “Las sanciones de ‘máxima presión’ sobre Venezuela ayudan a los adversarios de EE. UU. y perjudican a los venezolanos”, criticaba las sanciones de Trump entre 2018 y 2022 por no cumplir con los intereses de EE. UU. (Tobin, 2025). Tobin argumentaba que las sanciones amplias al petróleo expulsaban a las empresas occidentales, entregando el sector petrolero de Venezuela a China (crudo con descuento), Irán (suministros de diluyentes) y Rusia (inversiones), mientras Maduro se mantenía en el poder y los venezolanos sufrían las consecuencias humanitarias. Defendió licencias específicas, como la de Chevron bajo la Licencia General 41 (noviembre de 2022), como una alternativa más inteligente, redirigiendo petróleo hacia los mercados de EE. UU. y limitando las ganancias de los rivales.

Esta postura reflejaba la posición anterior del Consejo respecto a la decisión del Tesoro de 2022 que permitió operaciones limitadas de Chevron con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), vista como un cambio respecto a la doctrina de máxima presión de Trump (Labrador, 2023). Estas posiciones priorizaban el compromiso estratégico por encima del castigo ideológico, preparando el terreno para la posterior evolución del Consejo.

Un nuevo enfoque hacia la política de Venezuela de Trump

Avanzando hasta marzo de 2025, el tono del Consejo se ha suavizado. El artículo de Geoff Ramsey del 25 de marzo, “Está tomando forma un enfoque ‘America First’ hacia Venezuela”, analiza la orden ejecutiva de Trump del 24 de marzo, que impuso un arancel del 25% sobre los productos provenientes de países que importan petróleo y gas venezolano, junto con la extensión del período de desmantelamiento de Chevron desde el 3 de abril hasta el 27 de mayo de 2025 (Ramsey, 2025). Ramsey presenta esto como un giro hacia el “America First”, presionando los ingresos de Maduro mientras protege los intereses petroleros de EE. UU. sugiriendo un posible acuerdo sobre migración, reformas petroleras y pasos hacia la democracia. Esto marca una diferencia con la crítica de Tobin en enero, que rechazaba la máxima presión como un beneficio para los adversarios como China y Rusia, sin avances democráticos.

El contraste entre Tobin y Ramsey pone en evidencia el cambio. El informe de Tobin de enero detallaba los fracasos de las sanciones: el petróleo fluía hacia los rivales de EE. UU., Maduro perduraba, y los venezolanos sufrían. Para marzo, Ramsey considera los aranceles de Trump como una respuesta dirigida, presionando a países terceros (por ejemplo, India) y las fuentes de ingresos de Maduro, mientras que la extensión de Chevron se ajusta a la preferencia de Tobin por las licencias dentro de una estrategia más amplia de “America First”. Mientras Tobin rechazaba las sanciones globales, Ramsey acredita que el nuevo enfoque de Trump tiene un potencial estratégico, lo que refleja la creciente apertura del Consejo hacia su enfoque.

¿Qué impulsa el cambio?

Esta trayectoria plantea preguntas clave:

¿Da resultados la presión de Trump? La visión de Tobin en enero no veía avances democráticos tras la máxima presión, sin embargo, el artículo de Ramsey en marzo sugiere que los aranceles podrían forzar concesiones, lo que insinúa una revaluación de su efectividad.

¿Una reacción a los errores de Biden? Ambos autores sugieren que la línea más suave de Biden—por ejemplo, la licencia de Chevron fracasó—y Ramsey señala que no logró frenar la migración ni debilitar a Maduro, lo que podría haber llevado al Consejo hacia un enfoque más duro de Trump.

¿Presiones geopolíticas? Tobin advirtió sobre un eje China-Rusia-Venezuela fortalecido bajo las sanciones; Ramsey presenta los aranceles de Trump como una contramedida, apoyando la idea de que esta alianza impulsó una reconsideración del compromiso.

Cualquiera sea la causa, el cambio del Consejo, desde el rechazo de Tobin a la máxima presión hasta la aceptación medida del “America First” por Ramsey, señala una reorientación más amplia en el discurso de la política exterior de EE. UU. La próxima visita de la secretaria Noem a Colombia, en medio de la crisis venezolana, podría poner a prueba aún más este cambio. Si el Consejo continúa acercándose a la combinación de presión y pragmatismo de Trump, podría marcar un giro duradero respecto a sus críticas anteriores.

Efectos del arancel del 25% a los compradores de petróleo venezolano

La orden ejecutiva establece que, a partir del 2 de abril de 2025, se impondrá un arancel del 25% sobre todos los productos importados a los Estados Unidos desde cualquier país que importe petróleo venezolano, ya sea directa o indirectamente. Estos aranceles son adicionales a los impuestos existentes bajo diversas autoridades de EE. UU. y expirarán un año después de que el país deje de importar petróleo venezolano, o antes si así lo considera apropiado el Secretario de Comercio (Casa Blanca, 2025).

Impacto en los mercados energéticos globales

El arancel ha provocado reacciones inmediatas de los principales importadores de crudo venezolano. Por ejemplo, Reliance Industries de la India, que opera el complejo de refinación más grande del mundo e importa aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo venezolano al mes, ha anunciado planes para detener las compras de crudo venezolano en respuesta a los nuevos aranceles de EE. UU. (Reuters, 2025).

Implicaciones geopolíticas

La implementación de estos aranceles introduce una nueva herramienta comercial conocida como “aranceles secundarios”, que penaliza a los países que comercian con naciones objetivo. Este enfoque está diseñado para ejercer presión económica sobre el régimen de Maduro al desincentivar las compras internacionales de petróleo venezolano (Bloomberg, 2025).

Alineación con la perspectiva evolutiva del Atlantic Council

Las publicaciones recientes del Atlantic Council reflejan una revaluación matizada de la estrategia “America First” a la luz de estos desarrollos. El artículo de Geoff Ramsey del 25 de marzo de 2025, “Está tomando forma un enfoque ‘America First’ hacia Venezuela”, examina el potencial de la estrategia de aranceles para obtener concesiones del gobierno de Maduro. Ramsey observa que las sanciones previas de EE. UU. habían empujado inadvertidamente a Venezuela más cerca de los rivales de EE. UU. como China e Irán. Los nuevos aranceles tienen como objetivo contrarrestar esta tendencia aumentando la presión económica sobre los países que siguen importando petróleo venezolano.

Esta postura en evolución sugiere un reconocimiento pragmático del complejo panorama geopolítico y la necesidad de estrategias adaptativas que equilibren la presión económica con el compromiso diplomático.

