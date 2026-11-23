MIAMI.- El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) espera recibir unos 1.95 millones de pasajeros durante la temporada de Thanksgiving, del 20 de noviembre al 1 de diciembre, informó este lunes su director, Ralph Cutié, en rueda de prensa donde la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció que más del 95% de los ascensores, escaleras mecánicas y pasarelas móviles ya están operativos.

Cutié calculó que en los fines de semana pasarán unos 170,000 viajeros diarios. El resto de los 12 días de la temporada la cifra será algo menor.

“Le estamos rogando a nuestros pasajeros que chequeen online con sus aerolíneas para asegurarse de que los vuelos están a tiempo, que no han sido atrasados o cancelados”, dijo el director. Si el vuelo está en hora, recomendó llegar al aeropuerto tres horas antes, “para cualquier imprevisto en los checkpoints”.

También explicó que el aeropuerto reforzará en las terminales al personal de operaciones, a los bomberos y a los agentes de la Oficina del Sheriff.

Ralph Cutié, director de MIA, en rueda de prensa. CESAR MENENDEZ DLA

El 96% de los equipos mecánicos en funcionamiento

La alcaldesa recordó que hace tres años solo funcionaba el 85% de las 616 unidades entre ascensores, escaleras mecánicas y pasarelas. “La gente estaba muy frustrada. Nuestros pasajeros se quejaban”, dijo. Hoy hay 11 unidades fuera de servicio y 16 en modernización.

Hasta ahora se han reemplazado 101 equipos y la meta es llegar a 107 antes de fin de año. Según la alcaldesa, 40 de ellos se sustituyeron este año, el doble del ritmo anterior. Levine Cava destacó el trabajo de la empresa Schindler, que hacer tres años se le adjudico un contrato de mantenimiento del ascensores, escaleras mecánicas y pasarelas mecánicas por $1,700 millones, para actualizar todos equipos que estaban fuera de funcionamiento.

“Hoy en día, el 96% de los equipos está funcionando, es un porcentaje de lo más bueno. Nunca va a ser 100%, porque en un aeropuerto del tamaño de nosotros siempre tenemos que estar haciendo mantenimiento”, explicó Cutié.

Baños, puentes de embarque y techo

Cutié informó que ya hay 54 baños renovados, 47 en trámite de permisos y más de 90 en diseño. También se han reemplazado 33 puentes de embarque, todos por modelos de cristal. El aeropuerto dio la orden de inicio a un proyecto de $160 millones para cambiar unos 420,000 pies cuadrados de techo de la terminal.

Nuevas terminales: K, Central y D60

Según Cutié, la Sala K está en construcción desde hace poco más de un año y avanza “según el proyecto y bajo presupuesto”. La remodelación de la Terminal Central saldrá a licitación el próximo verano y su construcción empezaría en el verano de 2028. Para la Sala D60, el aeropuerto acaba de recibir propuestas para un proyecto de $1,300 millones.

La alcaldesa situó la inversión total del plan en $14,000 millones. Cutié dijo que las obras visibles para el público estarán listas en cinco a siete años.

Satisfacción del pasajero y récords de carga

MIA subió 13 puntos en el estudio de satisfacción de J.D. Power. Pasó del octavo al séptimo puesto entre los grandes aeropuertos de Norteamérica. Las mayores mejoras se dieron en las instalaciones de las terminales y en la atención del personal.

El aeropuerto es ahora el primero de EE.UU. en carga total y en carga internacional, y el tercero del mundo en carga total. Cutié prevé cerrar 2026 con el séptimo récord de carga consecutivo, cerca de un 10% por encima de los 3.5 millones de toneladas de 2025.

En pasajeros, el tráfico va 1.4% por debajo del año pasado. Cutié lo atribuyó esta tendencia al precio del petróleo y a los aranceles y aclaró que MIA es uno de los menos afectados en todo el país. La alcaldesa mencionó además los problemas para obtener visas, dijo.

La Enmienda 3 no afecta los fondos de MIA

La Enmienda 3 fue aprobada por los votantes de Florida el 3 de noviembre, con más del 60% de los votos que exigía la ley. Significa que partir del 1 de enero de 2027, la exención de vivienda principal para los impuestos no escolares sube a $150,000 y en 2028 llegará a $250,000.

Funcionarios de ciudades y condados advirtieron que la pérdida de ingresos por el alivio de los impuestos podría sumar decenas de miles de millones de dólares en cinco años para las arcas locales. Eso podría obligar a recortar servicios públicos. Por eso, algunos contribuyentes temen que se pudieran frenar las obras del aeropuerto.

Preguntado al respecto, Cutié lo descartó. “Nuestro aeropuerto no recibe dinero de impuestos a la propiedad. Somos autofinanciados”, dijo. El 35% de sus ingresos sale de parqueos y alquileres, y el 65% de las tarifas que pagan las aerolíneas. Con ese dinero, MIA emite bonos para pagar las obras. Según el director, esos bonos tienen hoy las mejores calificaciones de su historia.

La alcaldesa coincidió: “No usamos los impuestos a la propiedad acá”. Pero advirtió que las calles y carreteras de los alrededores y el sistema de tránsito que llega al aeropuerto “podrían verse afectadas”.

“Es muy importante seguir adelante con las mejoras del aeropuerto y finalmente podemos contemplar el progreso alcanzado”, dijo la alcaldesa.

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