El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

BOGOTÁ. El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, solicitó que las autoridades judiciales estadounidenses examinen posibles hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas delictivas al exmandatario Gustavo Petro, a quien acusó de intentar un golpe de Estado.

Las declaraciones las hizo a la prensa este jueves 19 de noviembre, en medio de la turbulencia política debido al segundo paro nacional que se realiza en contra de su administración.

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Durante su intervención, el jefe del Estado cuestionó la gestión de su antecesor y aseguró que durante ese mandato se habrían transgredido leyes y disposiciones internacionales.

“El gobierno de Petro fue una empresa criminal”, manifestó el presidente, quien también sostuvo que las personas que se hayan apropiado de recursos públicos deben responder ante la justicia, independientemente de sus cargos, influencias o posición económica.

Hizo un llamado directo al sistema judicial estadounidense para que las investigaciones relacionadas con estos señalamientos avancen con rigor e independencia.

Incluso afirmó que Estados Unidos tendría competencia para investigar y procesar al exmandatario, y expresó su deseo de que pudiera ser encarcelado si se establecen responsabilidades. “Que actúe la justicia norteamericana, que se conozca toda la verdad, que se examinen las pruebas”, agregó.

Lo que dijo Petro

Gustavo Petro pidió a la ciudadanía mantener una movilización permanente contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, durante las protestas realizadas este jueves 19 de noviembre en varias ciudades del país.

Las manifestaciones, convocadas por centrales obreras, sindicatos y sectores de oposición, rechazan el proyecto de Ley de Rescate Económico del Ejecutivo. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla estaban entre las ciudades previstas para la jornada, y Petro participó en la movilización de Cali.

En su intervención ante los manifestantes, el exmandatario sostuvo que el país no debe aguardar a las elecciones regionales de 2027 ni a las presidenciales de 2030 para que cambie el panorama político.

“No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el Gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, dijo.

Calificó al gobierno de De la Espriella de “ilegítimo”.

La respuesta de Abelardo

El mandatario contestó con contundencia a los señalamientos de Petro y los llamados a las calles, que calificó de “golpe de Estado”.

"Quiero hablarles con absoluta claridad porque lo que está en juego no es mi tranquilidad personal sino la estabilidad de la república. A mí no me importa que Petro se meta conmigo. ¿Qué puede importarme lo que diga de mí un sujeto amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad?", señaló.

Y le restó importancia: "Me tiene sin cuidado lo que el señor diga de mí".

Sin embargo, aseguró que no aceptará que el exmandatario "atente contra la democracia, promueva un golpe de estado o pretenda destruir a Colombia como lo hizo cuando fue guerrillero".

FUENTE: on información de Noticias caracol/ El Tiempo/ Infobae/ El Informador