domingo 4  de  octubre 2026
AVANCES TÉCNICOS

El Comando Sur despliega los primeros sistemas de guerra autónoma en la Base Naval de Guantánamo

Las instalaciones en Guantánamo permitirán instruir a los equipos militares, probar sistemas autónomos y semiautónomas en diversos dominios, y aplicar las lecciones operativas de manera directa

Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba.

AFP/ Archivo
Por Alejandro Sardi

El general de la Infantería de Marina Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM), supervisó en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo el primer despliegue de sistemas no tripulados en apoyo a las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM).

La presencia de estas plataformas tecnológicas marca el paso inicial para establecer en el enclave militar un centro de entrenamiento y soporte al Comando de Guerra Autónoma del SOUTHCOM (SAWC), un órgano creado el pasado 21 de abril para integrar capacidad operativa no tripulada y optimizar la toma de decisiones en la región.

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Innovación tecnológica y presencia estratégica en el Caribe

  • Funciones del SAWC: El nuevo comando coordina personal, plataformas autónomas, comunicaciones y procesamiento de datos para responder a las exigencias operativas y fortalecer las misiones contra redes del narcotráfico y otras amenazas en América Latina y el Caribe.
  • Proyección de capacidades: Las instalaciones en Guantánamo permitirán instruir a los equipos militares, probar sistemas autónomos y semiautónomas en diversos dominios, y aplicar las lecciones operativas de manera directa en el desarrollo de tácticas de defensa.
  • Antecedentes operacionales: La visita de Donovan sucede a su inspección de mayo de 2026, donde evaluó el perímetro de la base y sostuvo una reunión con altos mandos militares del régimen cubano, encabezados por el general Roberto Legrá Sotolongo. Asimismo, en febrero de 2025, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recorrió la estación para supervisar las labores de retención de migrantes.

El despliegue de tecnología autónoma en el extremo oriental de Cuba se alinea con la estrategia del SOUTHCOM de incrementar el conocimiento situacional, reforzar la letalidad de sus operaciones y consolidar la cooperación de seguridad en la cuenca del Caribe.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

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