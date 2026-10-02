Lucrecia revive el alma de la Guarachera de Cuba en "Celia Vive"

La artista Lucrecia rinde tributo a La Guarachera de Cuba en el concierto "Celia Vive".

MIAMI.- Lucrecia vuelve al escenario para rendir una vez más un entrañable tributo a una de las artistas más importante de la música latinoamericana y cubana: Celia Cruz. La presentación, llamada Celia Vive, se suma a las diversas celebraciones que se han desarrollado en honor del centenario de la Guarachera de Cuba.

"Este mes de octubre cerramos la celebraciones en el sur de la florida del centenario de Celia Cruz con este concierto y la inigualable participación de Lucrecia, quien por los últimos 14 años ha sido la artista que ha tenido el honor de llevar la música de Celia con respeto, pasión y cubanía por el mundo entero en su propia versión y también siendo la protagonista de Celia, el musical y de parte de la Fundación Celia Cruz seimpre le agradecemos a Lucrecia su talento inigualable", manifestó Omer Pardillo Cid, albacea del patrimonio de Celia.

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En una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, Lucrecia manifestó la emoción que siente por haber sido seleccionada entre otras importantes artistas para honrar el legado de quien ha considerado una maestra e inspiración.

"Honor infinito ser elegida por nuestro respetado Omer Pardillo Albacea Universal de nuestra Reina de la Salsa. Es épica la celebración mundial del Centenario de Celia Cruz".

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Lucrecia reconoce que parte de su esencia artística está vinculada a valores que comparte con Celia como lo son: "la alegría, fuerza escénica, cercanía con el público y la eterna sonrisa".

El concierto, que tendrá lugar el 10 de octubre en Miramar Cultural Center, promete repasar los grandes éxitos de La Reina de la Salsa.

"Ahora que se habla tanto de residencia musical, Celia Cruz comenzó en Miami su gran celebración y el público ha respondido con devoción y ha vibrado con sus himnos. Ahora en Miramar Cultural Center culmina la celebración en Miami .Los cubanos y latinos que vivan cerca y en Miramar vengan no se lo pueden perder. La emoción estará a flor de piel".

Las celebraciones en torno a Celia no solo están dirigidas a un público específico. La trayectoria de la cubana ha llegado a nuevas generaciones, un ejemplo de cómo su carisma y música conecta con jóvenes latinos y específicamente cubanos.

Ante esto, Lucrecia asevera que: "Celia Cruz era una artista vanguardista por su estilismo osado y lleno de glamour y a nivel musical siempre estaba abierta a nuevas sonoridades romper moldes ,resiliencia absoluta. Una artista transversal".

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Próximos proyectos

Además de Celia Vive, Lucrecia cierra el año con grandes proyectos y mantiene su agenda llena para los primeros meses del 2027.

El 14 de octubre actúo en La Musa Awards homenaje a nuestra Celia Cruz interpreto La Negra tiene Tumbao; el 16 de octubre en la gala anual Generaciones de Seton Hall University en el prestigioso CIPRIANI de NY y el 16 de noviembre actúo en la Universidad de Madison Wisconsin con la gira Celia Vive.

Asimismo, la artista ya tiene previsto sus celebraciones de navidad con el lanzamiento del primer Christmas Latino Por fin llegó la Navidad.

Lucrecia además inicia el 2027 con la continuación de su gira en España; y el 19 de marzo celebra la XV Edición de Premios Alegría de Vivir.

Además, la intérprete recibirá el título de Dra. Honoris Causa en Música y Cultura por la Universidad Ortodoxa de Brasil.