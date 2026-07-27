México detiene a líder vinculado a Los Chapitos, poderosa facción del Cartel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO .- Militares y agentes de seguridad detuvieron este lunes en el estado mexicano de Sinaloa a Ricardo 'N', alias el Tío, presunto operador financiero y líder de un grupo criminal vinculado a Los Chapitos, una de las facciones más poderosas del Cartel de Sinaloa.

“Ricardo Ozuna Tirado, de 49 años de edad, es identificado como uno de los principales líderes y operador financiero de una célula delictiva de Los Chapitos, en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa”, informaron fuentes federales.

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De acuerdo con lo informado por el Gabinete de Seguridad en un comunicado, el líder criminal era un “objetivo prioritario” y fue detenido junto con otras cinco personas del mismo grupo delictivo en el costero y turístico municipio de Mazatlán.

Lo incautado

Armas de fuego

Cargadores y cartuchos

Diversas dosis de droga

$ 100.000

Equipos de telefonía y de cómputo

Dos automóviles

Dos inmuebles

Guerra interna en Sinaloa

Tras labores de vigilancia, los agentes localizaron a los individuos en dos inmuebles que, presuntamente, utilizaban para la “comisión de delitos”, por lo que procedieron a su detención.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de la Marina (Semar) y de la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) o del Centro Nacional de Inteligencia.

Los Chapitos es una de las principales facciones del poderoso Cartel de Sinaloa, organización designada como terrorista por EEUU el año pasado.

Actualmente, el estado de Sinaloa, cuna del homónimo cartel, vive una guerra interna entre grupos rivales del crimen organizado, principalmente, protagonizada por Los Chapitos y Los Mayos.

Este conflicto ha dejado al menos 3,000 asesinatos, miles de desplazados y desaparecidos, a pesar del amplio despliegue militar del Gobierno federal.

Según un informe publicado por la organización International Crisis Group (ICG) en junio, los episodios de violencia no se han disipado del todo, ya que ahora son más “puntuales” y se han trasladado a las zonas rurales de Sinaloa.

A finales de abril, Washington provocó un terremoto político en ese estado al acusar formalmente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de alto nivel de colaborar con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos.

FUENTE: Con información de EFE/Univisión