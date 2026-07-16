Hija de histórico general del régimen cubano seguirá en libertad mientras enfrenta proceso migratorio

MIAMI.- Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general de división retirado Ulises Rosales del Toro , uno de los principales dirigentes históricos del régimen cubano, continuará en libertad mientras avanza el procedimiento migratorio que enfrenta en Estados Unidos, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La cirujana estética cubana ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) con una visa que le autorizaba permanecer legalmente hasta el 20 de mayo de 2024. Sin embargo, el DHS sostiene que permaneció en territorio estadounidense después del vencimiento de ese permiso, en violación de la legislación migratoria.

La agencia informó que fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 25 de mayo de 2026 en Miami y permaneció alrededor de dos semanas bajo custodia, hasta que un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza el 10 de junio.

Desde entonces, comparece en libertad ante la corte de inmigración mientras se resuelve su situación legal. La dependencia federal no precisó bajo qué figura busca permanecer en el país ni informó la fecha de la próxima audiencia.

La decisión judicial no pone fin al expediente ni modifica los señalamientos formulados por las autoridades migratorias. Únicamente le permite permanecer fuera de un centro de detención mientras el tribunal analiza el fondo del caso.

Un apellido ligado a la cúpula del castrismo

La actualización vuelve a colocar bajo los reflectores a una familia estrechamente vinculada al poder en Cuba.

Ulises Rosales del Toro integró el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, fue ministro de la Industria Azucarera y ocupó durante décadas altos cargos dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Además, formó parte del círculo de mayor confianza de Fidel Castro y Raúl Castro.

Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras más influyentes del aparato político y militar de la isla y en un dirigente ampliamente cuestionado por organizaciones del exilio cubano y defensores de los derechos humanos por su papel dentro de la estructura de poder del régimen.

La detención de su hija despertó amplio interés tanto en el sur de Florida como entre la comunidad cubana en el exilio, al involucrar a un familiar directo de uno de los hombres más poderosos del castrismo durante las últimas décadas.

La respuesta oficial del Departamento de Seguridad Nacional representa la primera actualización pública sobre el expediente desde el arresto y confirma que Rosales Aguirreurreta continuará el procedimiento fuera de custodia hasta que la corte de inmigración emita una decisión sobre su permanencia en Estados Unidos.