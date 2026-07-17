Playas de Miami-Dade, el precio del parqueo que Palm Beach desistió de cobrarles a sus residentes

MIAMI. - La decisión de los comisionados de Palm Beach, quienes renunciaron a cobrarles a sus residentes por estacionar en 12 parques frente al mar tras recibir más de 2.000 correos de protesta, dejó al descubierto un contraste incómodo para el sur de la Florida: en Miami-Dade ir a la playa en auto cuesta dinero desde hace décadas y quien vive aquí paga, en la mayoría de los casos, lo mismo que un visitante de paso.

Las dos playas públicas que administra el Condado ilustran ese modelo. En Haulover Beach Park, entre Bal Harbour y Sunny Isles Beach, el estacionamiento cuesta 7 dólares por vehículo de lunes a jueves, con un recargo de un dólar en el North Lot y el Lot #1, y sube a 10 los fines de semana y feriados.

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La tarifa aplica por automóvil y por día, sin distinción entre residentes del condado y turistas. En Crandon Park, en Key Biscayne, el esquema se repite: 7 dólares entre semana y 10 los sábados, domingos y feriados, según las tarifas vigentes.

En la ciudad de Miami Beach el costo se mide por hora. El parquímetro en la calle cuesta 4 dólares la hora en South Beach y en el Distrito de Entretenimiento, donde la vigilancia opera las 24 horas; en Mid-Beach oriental son 3 dólares y en North Beach, uno.

Los lotes y garajes cobran 2 por hora. Una familia que llega a South Beach a media mañana y se marcha al atardecer puede acumular una cuenta cercana a los 30 dólares solo por dejar el auto, antes de comprar el primer refresco.

El descuento existe, pero hay que registrarse

Miami Beach sí premia a los suyos: el residente registrado paga un dólar la hora, la cuarta parte de lo que abona un visitante, y en el lote P71 de la calle 46 la tarifa plana de 24 horas baja de 20 a 6 dólares.

Sin embargo, el beneficio no es automático, pues exige inscribir la matrícula ante la Ciudad, y quien no lo hace paga tarifa completa, aunque viva a tres cuadras del mar.

Ese es el mecanismo que ensayará Palm Beach con su pase anual gratuito, un trámite que el administrador condal, Joe Abruzzo, prometió sencillo y cuyos detalles se desconocen.

Un guion ya escrito en Miami Beach

La rebelión de los correos electrónicos tampoco es una novedad. En septiembre de 2024, la administración de Miami Beach anunció el primer aumento desde 2015, con el parquímetro de South Beach de 4 a 6 dólares por hora y la tarifa del residente registrado duplicada de uno a dos.

La reacción vecinal fue inmediata y el resultado, idéntico al de Palm Beach: la Comisión votó por unanimidad para frenar el alza antes del 1 de octubre y derogó el ajuste automático quinquenal atado a la inflación.

“Estos aumentos imponen una carga innecesaria al público”, sostuvo entonces el comisionado Alex Fernández. El alcalde Steven Meiner justificó el retroceso con un argumento que la comisionada Maria Marino repitió casi palabra por palabra dos años después: habían recibido “muchos correos” en contra.

La misma cuenta, distinta política

La diferencia de fondo está en quién absorbe el faltante. Palm Beach proyectaba 10 millones de dólares anuales con el cobro universal; tras el descuento a residentes la cifra bajó a 7 millones y, ahora que solo pagarán los foráneos, rondará los 3 millones. Según las proyecciones, el faltante se cubrirá con 4 millones de las reservas de emergencia.

Miami-Dade sostiene el modelo de cobro parejo por vehículo, que rinde ingresos estables en playas visitadas por millones de personas cada año.

El desenlace de Palm Beach tampoco es definitivo: las tarifas forman parte del presupuesto del año fiscal 2027 y deben superar el voto final de septiembre.

Mientras tanto, la pregunta que instaló el episodio se muda hacia el sur: si el vecino de Júpiter no debe pagar por pisar su playa, por qué sí lo hace el de Hialeah, Doral o Homestead cuando llega a Haulover un domingo.