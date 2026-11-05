jueves 5  de  noviembre 2026
CRIMEN ORGANIZADO

El ELN confirma secuestro de militar colombiana en el departamento de Arauca

El ELN difundió un video en el cual se responsabilizan del plagio y a la Fuerza Armada colombiana de cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida

Subteniente del Ejército colombiano María Camila Pantoja Hernández. (Ejército)

Subteniente del Ejército colombiano María Camila Pantoja Hernández. (Ejército)

Por Valeria Montero

BOGOTÁ — El grupo terrorista colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó este jueves que mantiene secuestrada a la subteniente del Ejército colombiano María Camila Pantoja Hernández, cuyo plagio fue denunciado el miércoles por fuentes castrenses en el departamento de Arauca (este), fronterizo con Venezuela.

A través de un video publicado en redes sociales, el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó la responsabilidad de este hecho y advirtió que cualquier intento de rescate por parte de las autoridades puede poner en riesgo la vida de la oficial.

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“Nos responsabilizamos de esta operación militar y, a la vez, responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida”, amenazó un integrante del ELN que aparece en el video sosteniendo un arma de fuego y con el rostro cubierto.

En el material audiovisual difundido en redes sociales y recogido por medios colombianos, el grupo armado envía un mensaje a la familia de la subteniente: “Le decimos que no sientan temor, que estos son los riesgos de la guerra que a diario vive el país. Que María Camila se encuentra bien y se le respetará sus derechos de acuerdo a las realidades de la guerra que vive la región”, dice el vocero del ELN.

La Décima Octava Brigada denunció el miércoles que la subteniente se movilizaba por el casco urbano del municipio de Saravena, en Arauca, cuando fue interceptada por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta.

Tras conocer el hecho, el Ejército activó los protocolos de búsqueda y coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Policía Nacional para establecer el paradero de la uniformada y conseguir su liberación.

El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, exigió la víspera la liberación inmediata de la subteniente y anunció el despliegue de todas las capacidades de la fuerza pública para encontrarla y “lograr su regreso sana y salva”.

Defensoría expresa solidaridad con la familia y el Ejército

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, exigió la liberación de la funcionaria. Señaló que el plagio ocurrió cuando uniformada se encontraba vestida de civil.

Expresó su solidaridad con su familiares y seres queridos. Así como el Ejército Nacional ante la angustia y la incertidumbre que genera su secuestro.

Detalló que en octubre de 2025 ya había sido emitida la alerta temprana, 014- 25, para el de departamento de Arauca y el municipio de Cubará (Boyacá) en la que advertía sobre la intensificación de la confrontación armada entre el ELN y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, así como sobre amenazas de otros grupos armados y el riesgo de que aumentaran los hechos de violencia en estos territorios.

La Defensoría instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar medidas urgentes que faciliten la alerta temprana para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Arauca y Cubará.

Arauca afectada por los conflictos

Arauca es uno de los departamentos más afectados por los conflictos armados en Colombia debido a la presencia histórica del ELN y a su ubicación en la frontera con Venezuela, que constituye un corredor estratégico para los grupos armados ilegales.

La confrontación armada ha provocado desplazamientos, confinamientos y amenazas contra comunidades rurales, además de afectar la movilidad y las actividades económicas de la población como la ganadería y la agricultura.

FUENTE: Con información de EFE/El Espectador

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