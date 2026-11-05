Santiago Peña, aún en el poder, anuncia que irá a juicio político y ejercerá derecho a la defensa

En esta captura de video, tomada de imágenes publicadas en la cuenta de X del presidente paraguayo Santiago Peña, este anuncia su renuncia en medio de una crisis bancaria, minutos antes de que los legisladores votaran a favor de iniciar un proceso de destitución en su contra, en Asunción, el 5 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves, luego de que fracasó por falta de cuórum una sesión en el Congreso para tratar su renuncia, que se presentará en el juicio político que debe enfrentar en el Senado debido a la crisis por el cierre de Ueno Bank.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho", señaló Peña en su cuenta de X.

La intervención de la entidad bancaria Ueno, con la que se vincula a Peña, generó una crisis política y financiera en el país, donde los fondos de casi la mitad de la población paraguaya, entre ellos entidades del Estado, quedaron congelados.

El dirigente prometió: "Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la justicia".

Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, puesto que los legisladores oficialistas dejaron sin quórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

El mandatario derechista, que no ha comparecido en público desde que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el proceso de resolución contra Ueno, afirmó que aportará la información que le sea requerida, e indicó que el pago a los ahorristas "no puede quedar pendiente de lo que ocurra" con él.

"La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas", apuntó.

Peña también dijo: "Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra".

El Banco Central de Paraguay detectó que el índice de solvencia del banco Ueno, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. Esto "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

Juicio en dos etapas

Después de que se suspendió la sesión en la que se debatiría la renuncia de Santiago Peña, el titular del Senado, el oficialista Basilio Núñez, señaló a la prensa que llamarán esta misma jornada a una nueva plenaria para continuar con el enjuiciamiento del gobernante.

El también senador oficialista Derlis Maidana explicó que el juicio constará de dos etapas: una, el reconocimiento, en la noche de este jueves a los diputados como fiscales acusadores, y la segunda mañana, cuando se tomará juramento de los senadores que constituirán el tribunal enjuiciador.

Más temprano, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Peña, quien se convertirá en el segundo gobernante sometido a ese proceso en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente fue desalojado del poder.

FUENTE: Con información de EFE/AFP