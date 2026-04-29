Presidente de Ecuador acusa a Petro de impulsar una "incursión" guerrillera desde Colombia

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025.

QUITO.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , acusó el miércoles a su par de Colombia, Gustavo Petro , de impulsar una "incursión" guerrillera por la frontera, lo que eleva la tensión en medio de una crisis comercial y diplomática entre ambos países.

"Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población", escribió Noboa en la red social X.

ECUADOR Presidente Noboa: "Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro"

Sin embargo, el mandatario ecuatoriano no aportó pruebas, ni precisó fecha ni lugar de la presunta incursión.

Por su parte, Petro respondió en X: "Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras".

Quito y Bogotá están enfrentadas desde febrero por los reproches del derechista Noboa sobre la supuesta falta de ayuda de Petro para combatir al narcotráfico y la criminalidad en la frontera común.

Denuncian injerencia política

Esta semana, el gobernante colombiano también lanzó señalamientos contra su homólogo ecuatoriano, a quien acusa de supuesta injerencia en las campañas presidenciales de su país para favorecer a la derecha de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Petro, además, sugirió que venían de Ecuador los explosivos usados en un atentado con bombas el sábado que dejó 21 civiles muertos en el suroeste colombiano.

Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron la autoría del ataque y señalaron que ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a un "error táctico".

"Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos", escribió Daniel Noboa.

Más temprano el mandatario colombiano había publicado imágenes de Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana: "Noboa es el encargado de violentar a Colombia", escribió en X.

Según el gobernante ecuatoriano, Petro no ha hecho lo suficiente para contener el narcotráfico en los 600 kilómetros de frontera que comparten ambos países. Allí operan bandas dedicadas al narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal y el contrabando.

País vecino

Ecuador implementa una política de línea dura contra el crimen, pero la violencia no cede. La nación es una de las más inseguras de la región con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025.

En entrevista el martes, el ministro ecuatoriano de Interior, John Reimberg, explicó sus razones: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia.

"Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera", señaló.

Quito elevó a 100% el impuesto a las importaciones colombianas y Bogotá respondió con una medida similar. Además, los gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores.

FUENTE: Con información de AFP