Retorno de la derecha

El empresario conservador Nasry Asfura es proclamado oficialmente presidente de Honduras

El pleno del Consejo Nacional Electoral "declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años (...) al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah"

Nasry Asfura, del Partido Nacional.&nbsp;

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA — El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con un margen de menos del 1% sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, exaliado del gobernante izquierdista partido Libre, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) "declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años (...) al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", señala la resolución del organismo.

Asfura obtuvo el 40,1% de los votos, frente al 39,53% de Nasralla y el 19,19% de Rixi Moncada, candidata de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

El empresario de la construcción conquistó la presidencia en su segundo intento, esta vez con el respaldo de Trump, quien en la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, amenazó con recortar la ayuda si no votaban por su candidato. La presidenta Castro acusó a Trump de injerencia electoral.

No te voy a fallar Honduras

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, dijo este miércoles que no le fallará a su país durante el mandato que comenzará el 27 de enero y que marcará el regreso de la derecha al poder.

"Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", escribió el empresario conservador en la red social X, al tiempo que agradeció a los funcionarios electorales que validaron su elección tras un cuestionado escrutinio.

El retorno de la derecha

La elección de Asfura marca el regreso de la derecha al poder.

Los comicios quedaron envueltos en denuncias de un supuesto fraude por parte de Nasralla, del Partido Liberal, así como de Moncada.

El conteo preliminar sufrió varias interrupciones por fallos informáticos. Luego fue necesario un escrutinio de actas con inconsistencias, que también se vio entorpecido por reclamos de los partidos que participaron como observadores.

Sin embargo, la misión electoral de la OEA descartó "indicios" de fraude, aunque sí constató una falta de "pericia".

Por su parte, los delegados de la Unión Europea aseguraron el pasado sábado que el escrutinio especial se realizaba de "forma transparente".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

