El gobernante Partido Colorado expulsa al expresidente Santiago Peña tras escándalo por Ueno Bank

El destituido presidente de Paraguay, Santiago Peña (izq. camisa blanca), llegando a la Oficina del Fiscal General en Asunción el 7 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN.- El gobernante Partido Colorado de Paraguay expulsó este martes de sus filas al exmandatario Santiago Peña, a quien describió como "deshonra provocada al pueblo paraguayo", y a esa formación luego de la destitución en un juicio político por la intervención de Ueno Bank, entidad con la que fue vinculado.

El Tribunal de Conducta de la también denominada Asociación Nacional Republicana (ANR) se pronunció sobre los hechos "que a todas luces se presentan como conductas reprochables, de mal desempeño" de funciones, "probados en el juicio político".

Asimismo, el tribunal señaló que la nación paraguaya se vio gravemente afectada por los hechos de carácter criminal conectados con la conducta de Peña". El Partido Colorado considera esto "motivo suficiente" para que la Asociación Nacional "en salvaguarda de sus supremos intereses resuelva la expulsión de sus filas".

Santiago Peña fue declarado culpable en un juicio político por el Senado luego de ser acusado de nexos con Ueno Bank, cuya intervención afectó a miles de clientes, entre estos, entidades públicas que trasladaron millonarios recursos a la entidad durante la gestión del ahora exmandatario.

Al término del juicio, el exgobernante fue detenido y, un día después, enviado por un juez a prisión preventiva.

Trayectoria en el partido

El expresidente paraguayo se afilió al Partido Colorado el 29 de octubre de 2016 cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes.

Sin embargo, el ingreso de Santiago Peña se produjo en medio de una controversia política debido a que él también, economista, pertenecía al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Cartes impulsó su incorporación al coloradismo y, posteriormente, lo convirtió en su principal apuesta electoral para las elecciones presidenciales de 2023.

El 30 de abril de 2023, Peña ganó las elecciones generales con el 42,74 % de los votos, en fórmula con Pedro Alliana, quien asumió la vicepresidencia.

Alliana juró como el nuevo presidente de Paraguay tras la salida de Peña, con la intención de concluir el 15 de agosto de 2028 el actual periodo de gobierno.

FUENTE: Con información de EFE/Última Hora