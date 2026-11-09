Paraguay busca recuperar en el extranjero dinero del banco colapsado

Personas pasan frente a una sucursal de Ueno Bank durante una manifestación contra la crisis bancaria, frente al Congreso de Paraguay, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN — El Banco Central de Paraguay amplió este lunes la devolución de depósitos del colapsado Ueno Bank, mientras que la fiscalía anunció gestiones con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear posibles bienes y fondos desviados en el escándalo que provocó la destitución del presidente Santiago Peña.

La fiscalía señaló que "se trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas" de la caída de Ueno Bank, que afectó a unos tres millones de ahorristas, equivalentes a la mitad de la población de Paraguay.

CRISIS EN PARAGUAY Diputados paraguayos denuncian pérdidas de 1.200 millones de dólares en el caso Ueno Bank

"Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Diplomacia

El domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó al presidente Pedro Alliana para felicitarlo por su asunción y reafirmar el respaldo de Washington a Paraguay, según informó el mandatario.

Mientras tanto, el Banco Central, que intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia, incorporó este lunes a nuevos grupos de ahorristas al programa de restitución de depósitos.

Desde el jueves, cerca de 1,2 millones de personas recuperaron un total de 168 millones de dólares, según datos del Banco Central.

Este lunes comenzaron a recibir anticipos de hasta 20.000 dólares los clientes cuyos depósitos superan ese monto, así como aquellos que mantienen deudas con la entidad, a quienes se les descuentan las cuotas vencidas.

Sin embargo, el fondo de garantía no cubre reintegros superiores a los 36.000 dólares por cuenta, lo que genera incertidumbre sobre el destino de los fondos públicos depositados en Ueno, entre ellos los del Instituto de Previsión Social, organismo encargado de gestionar las jubilaciones.

En esos casos, la recuperación de los bienes presuntamente desviados podría ser crucial para restituir los depósitos.

El lunes, el Senado aprobó por unanimidad el nombramiento de Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central.

En paralelo, Alliana comenzó una reorganización de su gabinete, tres días después de asumir el poder en reemplazo de Peña.

El mandatario también anunció medidas de alivio tributario para los afectados por la caída de Ueno Bank.

Bóveda en casa de Peña

La fiscalía continúa investigando al expresidente Peña, quien permanece en prisión preventiva, acusado de presuntos delitos relacionados con sus vínculos financieros con Ueno Bank.

Los investigadores intentan abrir una bóveda descubierta el domingo durante un allanamiento a su residencia de verano en San Bernardino, localidad situada a unos 50 kilómetros de Asunción.

"No pudimos terminar con la labor que estábamos realizando justamente porque encontramos una bóveda de seguridad" de "alta complejidad", declaró la fiscal Silvia González, quien adelantó que regresarán al lugar con el "dispositivo correspondiente" para abrirla.

Los investigadores evalúan solicitar la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, o de otros familiares para desbloquearla, explicó el fiscal Christian Benítez al medio local ABC. También estudian la posibilidad de realizar una detonación controlada.

La mansión fue financiada parcialmente mediante préstamos de Ueno Bank, cuyas cuotas mensuales, según la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.

La fiscalía acusa a Peña de haber utilizado su influencia para favorecer a Ueno Bank, una entidad digital con apenas tres años de funcionamiento, en cuyo grupo controlador mantuvo acciones hasta 2025.

También se le señala de haber incrementado los recursos del banco con millones de dólares en fondos públicos y de ocultar o minimizar sus problemas financieros, pese a haber recibido alertas sobre préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

Además, lo acusan de haber nombrado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno Bank, una decisión que despierta sospechas de un posible conflicto de interés.

Protestas

En paralelo, cientos de trabajadores y docentes se movilizaron este lunes en Asunción para exigir garantías sobre los fondos públicos depositados en Ueno Bank.

Los manifestantes reclaman la recuperación de los fondos jubilatorios y amenazan con mantener la paralización hasta obtener garantías del Gobierno.

La protesta, convocada por sindicatos del sector educativo, provocó la suspensión de clases en escuelas públicas.

FUENTE: Con información de AFP