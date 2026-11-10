Crisis bancaria en Paraguay: Franco responsabiliza al presidente Alliana y a su antecesor Peña

MIAMI. — El expresidente paraguayo Federico Franco responsabilizó al actual mandatario, Pedro Alliana, y a su antecesor, Santiago Peña, por el colapso de Ueno Bank, la entidad financiera cuya intervención precipitó la destitución de Peña y desató una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

“El responsable es tanto Peña como Alliana, Alliana como Peña”, aseveró Franco en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS en la antesala del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, en Miami. El exmandatario calificó lo ocurrido de “un robo colosal” y extendió sus señalamientos al gobernante Partido Colorado.

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Alliana, quien era vicepresidente, asumió el poder el viernes 6 de noviembre, después de que el Senado destituyera a Peña por alegado mal desempeño en el cargo. Legisladores opositores y disidentes del oficialismo habían pedido un juicio político contra ambos.

El Congreso desistió de someter a Alliana a ese proceso y, aunque fue denunciado en la misma causa por presuntos vínculos con el banco, la Fiscalía aún no lo había imputado al cierre de esta edición.

“Hablamos de mucha plata del Gobierno paraguayo y hablamos de mucha plata de terceros, que no sabemos dónde está”, sostuvo Franco.

Las alertas que precedieron a la caída

El caso cobró fuerza en octubre, cuando se filtró a medios locales un informe en el que Fernando Rivarola, entonces responsable de la supervisión bancaria, había advertido en julio sobre la situación de Ueno Bank.

El Banco Central del Paraguay decidió iniciar el procedimiento de resolución de la entidad el 2 de noviembre, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. El banco tenía unos 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes.

La Fiscalía investiga si, entre 2023 y 2026, Ueno Bank captó fondos de entidades públicas y previsionales mientras otorgaba créditos presuntamente irregulares a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, que controla el banco.

Peña y el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, fueron imputados el sábado 7 de noviembre y quedaron en prisión preventiva. El lunes, fiscales allanaron viviendas de ambos y una sede del banco. También anunciaron gestiones con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear posibles fondos desviados, incluida una solicitud para congelar criptoactivos en Luxemburgo.

Los depósitos y el dinero de las jubilaciones

Los recursos estatales depositados en Ueno se estimaban en unos 810 millones de dólares a finales de septiembre, según cifras aún no oficiales. Entre las entidades expuestas figuran el Instituto de Previsión Social, que informó tener alrededor de 355 millones de dólares en depósitos a plazo y a la vista, e Itaipú Binacional, la hidroeléctrica que Paraguay administra con Brasil, que reportó cerca de 183 millones de dólares en el banco al 3 de noviembre.

Para los ahorristas, el Banco Central informó que, al cierre del lunes 9 de noviembre, 1.738.804 personas habían recibido un primer pago del Fondo de Garantía de Depósitos, por un total de 2,126 billones de guaraníes. El anticipo es de hasta 10 millones de guaraníes por depositante y el plazo para pagarlo vence el miércoles 11. El tope general de la garantía asciende a 228,3 millones de guaraníes.

“Nadie tiene la certeza si se puede recuperar o no esa plata. Eso es lo más triste”, indicó Franco al referirse a los fondos de los ahorristas y las instituciones.

Entretanto, maestros del sector público protestaron el lunes en Asunción para exigir la devolución de los recursos previsionales. Tras reunirse con Alliana, dirigentes del sector dijeron que el presidente se comprometió a recuperarlos.

Ese mismo día, el Congreso aprobó la designación del economista Jorge Schreiner, propuesto por Alliana para dirigir el Banco Central.

Franco en el Diálogo Presidencial

Franco figura en el programa del segundo panel del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, este martes en el Wolfson Campus del Miami Dade College.

La mesa, moderada por la periodista Claudia Gurisatti, reúne a los expresidentes Álvaro Uribe, de Colombia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de Bolivia, y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, para debatir sobre libertad de expresión y el poder de las empresas en el espacio digital.

La jornada concluye con la entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, Nobel de la Paz en 2025. El programa de clausura también incluye una intervención del exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y la presentación de la declaración del Grupo IDEA sobre el futuro de Occidente y la libertad.