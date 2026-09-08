martes 8  de  septiembre 2026
BOLIVIA

El gobierno de Paz lanza nueva política antidrogas tras aumento en cultivos de coca del 7% en 2025

La apuesta es desarticular las redes del narcotráfico, golpear sus finanzas y fortalecer la cooperación internacional. El plan abarca hasta 2030

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.

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AIZAR RALDES / AFP
Por Valeria Montero

LA PAZ.- Un campanazo de alerta representó el informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que estableció que la superficie cultivada en Bolivia aumentó de 34,000 hectáreas en 2024 a 36,400 en 2025.

El mayor crecimiento se concentró en el Trópico de Cochabamba, donde la superficie cultivada aumentó de 14,275 a 17,460 hectáreas, un incremento del 22%.

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La información llevó al presidente Rodrigo Paz a presentar una nueva política antidrogas con un monto de financiamiento de $492 millones para los próximos cinco años, de los cuales el 56.3% procederá de la cooperación internacional y el resto será aportado por el Estado boliviano.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, consideró que los datos son “realmente preocupantes” y afirmó que es “urgente” recuperar la capacidad de intervención institucional para lograr resultados sostenidos.

Este nuevo plan antidrogas plantea fortalecer la inteligencia financiera y criminal, el control territorial y la cooperación internacional para combatir al narcotráfico y desarticular organizaciones criminales transnacionales.

Ejes fundamentales de la política antidrogas

La Política Antidroga 2026-2030 se articula en los siguientes ejes:

  • Seguridad ciudadana.
  • Salud pública y desarrollo integral.
  • Estrategia que combina la reducción de la oferta y la demanda de drogas.

Al presentar el plan, Oviedo afirmó que el gobierno buscará reducir progresivamente los cultivos de coca excedentarios e ilegales hasta los límites establecidos por la ley, diferenciándolos de la producción legal y de los usos tradicionales de la hoja.

Para reducir la oferta, la estrategia priorizará una “interdicción estratégica y territorializada”, basada en las acciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Estas medidas se complementarán con inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y un mayor control de los precursores químicos, según explicó el ministro.

La reducción de la demanda se abordará desde un enfoque de salud pública, mediante programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social, con prioridad para niños, adolescentes y otras poblaciones vulnerables.

Fortalecer capacidades nacionales

Oviedo señaló que la nueva política se ejecutará bajo los principios de "soberanía" y "no injerencia", con una cooperación internacional orientada a fortalecer las capacidades nacionales.

El representante de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Jaume Segura, valoró que el plan abarque las dimensiones de seguridad, salud y desarrollo, y reafirmó la disposición del bloque a colaborar con el país en la lucha contra las redes criminales.

La nueva estrategia es la primera política antidroga presentada por un gobierno boliviano ajeno al Movimiento al Socialismo (MAS), que mandó el país durante casi dos décadas, primero con Evo Morales y después con Luis Arce.

Desde la llegada de Paz al poder, en noviembre de 2025, Bolivia ha buscado reforzar su cooperación internacional y establecer nuevos mecanismos de coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Oviedo señaló que las organizaciones criminales están ampliando sus redes, diversificando rutas y mercados e incorporando nuevas tecnologías para movilizar recursos financieros y logísticos a través de las fronteras.

“La respuesta frente al narcotráfico debe ser bilateral, regional y multilateral porque las organizaciones criminales operan en red y los Estados también deben responder de manera articulada”, sostuvo Oviedo.

Lo legal

En Bolivia es legal sembrar un máximo de 22,000 hectáreas de hoja de coca según la Ley General de la Coca (Ley 906).

  • La Paz: 300 hectáreas (zona de los Yungas).
  • Cochabamba: 700 hectáreas (zona del Trópico).

La normativa fija ese límite de 22,000 hectáreas para el consumo tradicional y medicinal.

FUENTE: Con información de EFE/Red Uno

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