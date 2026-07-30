jueves 30  de  julio 2026
DIÁLOGOS

La OEA visita Bolivia en defensa de la democracia y el entendimiento tras las protestas

La misión de alto nivel mantuvo un "diálogo franco y abierto” con autoridades y sectores que buscan renuncia del presidente, informó el secretario general

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en la rueda de prensa tras iniciar una visita en Bolivia para verificar la crísis por las protestas de junio. &nbsp;

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en la rueda de prensa tras iniciar una visita en Bolivia para verificar la crísis por las protestas de junio.

 

EFE/ Gabriel Márquez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- Luego de las fuertes protestas en Bolivia en junio pasado, una Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió en este país con autoridades y representantes de sectores que buscan la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en un esfuerzo por reafirmar la democracia y abrir canales de entendimiento.

Fue un "diálogo franco y abierto" informó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien lidera la misión oficial, en una rueda de prensa en la capital boliviana, tras iniciar la visita que culmina este jueves en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, se informó.

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El Secretario General electo de la OEA, Albert Ramdin, observa durante una Asamblea General extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para elegir al nuevo Secretario General, en la sede de la OEA en Washington, DC, el 10 de marzo de 2025. Ramdin, el nuevo Secretario General, servirá de 2025 a 2030.
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Con la disposición de crear vías de entendimiento, la alta representación sostuvo encuentros con miembros del gabinete de Paz y con representantes de distintos sectores sobre las protestas y bloqueos de carreteras que se dieron entre mayo y junio pasado y que pusieron en riesgo la estabilidad del gobierno democrático.

Ramdin recordó, por su parte, que en la Asamblea General de la OEA realizada en Panamá en junio pasado, se aprobó una resolución "a favor de Bolivia", en la que los Estados miembros expresaron su respaldo a "la democracia" y al presidente y al Gobierno legítima y constitucionalmente elegidos" en el país andino.

Agregó que también se expresó que los conflictos "deben resolverse con diálogo" y "en un marco democrático".

OEA en Bolivia

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, en representación de la Misión, leyó un comunicado en el que se destacó "el diálogo franco y abierto sostenido con distintos sectores que expresaron sus diversas experiencias, puntos de vista y aspiraciones para Bolivia", tras el primer día de esta visita.

"Las conversaciones desarrolladas fueron, sin excepción, abiertas, constructivas y de buena fe. En ese marco, distintos actores formularon propuestas concretas las que serán recogidas en el informe de esta Misión", señaló.

Una vez concluida la visita, la Misión tiene previsto elaborar y presentar el citado informe ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington, "para continuar respaldando la labor de las autoridades democráticas del país, porque hoy nuestra organización está unida en respaldo de la democracia boliviana", agregó.

Presiones contra Paz

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, sumado también el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3,000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.

Junto a Ramdin y Martínez-Acha, también integran la delegación altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay.

FUENTE: Con información de EFE

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