jueves 13  de  agosto 2026
COOPERACIÓN

Bolivia y Brasil anuncian plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos de grupos narcos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo que la iniciativa con Brasil busca garantizar "una frontera que produce, exporta y progresa"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.

AIZAR RALDES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- Los gobiernos de Bolivia y Brasil anunciaron este jueves un plan conjunto para fortalecer la seguridad de la frontera entre los dos países, una medida que llega días después de un repunte de la violencia atribuida a bandas criminales brasileñas.

"Lanzamos oficialmente el Plan Fronteras Seguras. Desplegamos de forma permanente unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana en Cobija, Guayaramerín, Puerto Suárez, San Ignacio y San Matías para desarticular al crimen organizado transnacional", informó el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en sus redes sociales.

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Paz participó del lanzamiento de este Plan, durante un acto realizado en el municipio de Guayaramerín, provincia Vaca Díez, y al que asistieron el embajador de Brasil en Bolivia, Luís Henrique Sobreira, entre otras autoridades y altos mandos policiales de los dos países.

El mandatario de Bolivia dijo que la iniciativa busca garantizar "una frontera que produce, exporta y progresa". "No hay paz social duradera sin desarrollo productivo (...) Bolivia recupera su soberanía territorial", aseveró.

Operativo policial

La iniciativa incluye operativos coordinados entre las policías de Bolivia y Brasil para identificar y desarticular grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera compartida de más de 3.400 kilómetros.

En particular, recoge el diario 'El Deber', estas operaciones estarán dirigidas a combatir delitos transfronterizos como el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.

El anuncio se produce días después de un repunte de violencia registrada en el departamento de Santa Cruz, donde en menos de una semana se han llegado a registrar 10 asesinatos.

Las autoridades bolivianas, que atribuyeron estos hechos a una pugna de poder entre dos grupos criminales brasileños , Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC), desplegaron 200 agentes de Policía adicionales en la zona.

FUENTE: Con información de Europa Press

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