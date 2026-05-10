domingo 10  de  mayo 2026
CONVOCATORIA

Oposición venezolana en Carabobo impulsa propuesta de transición democrática

La Plataforma Unitaria Democrática convocó una concentración regional el próximo 23 de mayo para impulsar una salida política a la crisis venezolana

Un ciudadano sostiene un cartel que dice: Cuando muere el miedo nace la libertad en Valencia, estado Carabobo

Un ciudadano sostiene un cartel que dice: "Cuando muere el miedo nace la libertad" en Valencia, estado Carabobo

Cortesía Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Carabobo anunció una concentración regional prevista para el próximo 23 de mayo en Valencia, en la que dirigentes nacionales y regionales expondrán una propuesta de transición democrática y denunciarán el agravamiento de la crisis de servicios públicos que afecta al estado, especialmente las constantes fallas eléctricas.

Durante una rueda de prensa realizada en la sede de Proyecto Venezuela, el coordinador de turno de la coalición opositora, Carlos Rubén García, explicó que la actividad busca presentar ante la sociedad civil una hoja de ruta compuesta por siete lineamientos orientados a una transición política en Venezuela, reseñó el portal de noticias El Carabobeño.

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“El problema eléctrico se convirtió en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en Carabobo. La gente vive entre apagones, daños de equipos y paralización de actividades”, afirmó García.

Presos políticos

Entre los planteamientos presentados por la coalición figuran la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución contra dirigentes opositores y activistas, así como el desmantelamiento de los organismos represivos señalados por organizaciones internacionales de derechos humanos.

La propuesta también contempla la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral con garantías de independencia, observación internacional confiable y condiciones para el retorno seguro de venezolanos en el exilio.

La convocatoria se produce en medio del creciente descontento por los apagones y racionamientos eléctricos que continúan afectando a distintas zonas de Carabobo y otras regiones del país.

En las últimas semanas, habitantes de sectores del país caribeño han denunciado cortes eléctricos prolongados, fluctuaciones de voltaje y daños en electrodomésticos, una situación que atribuyen al deterioro del sistema eléctrico nacional bajo la administración del depuesto dictador Nicolás Maduro.

Diversas organizaciones sociales y expertos advirtieron en reiteradas oportunidades sobre la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura eléctrica venezolana, problemática que se agravó durante los últimos años bajo en mandato del chavismo.

FUENTE: Con información de El Carabobeño/ Redes Sociales

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