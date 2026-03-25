Rosa María Payá: "No vamos a parar hasta la libertad de Cuba"

HIALEAH . El exilio cubano volvió a coincidir en un mismo espacio con un mensaje definido: la salida del régimen en la isla como condición indispensable. El Milander Center acogió el Free Cuba Rally, una convocatoria que reunió a activistas, organizaciones y figuras públicas en un acto donde confluyeron denuncia, memoria política y proyección de cambio.

La jornada se desarrolló en un contexto marcado por la crisis sostenida en Cuba, apagones prolongados, escasez, deterioro de servicios básicos y un entorno de represión, mientras recientes manifestaciones dentro de la isla han reactivado el llamado a una mayor presión desde el exterior.

En ese escenario, tomó la palabra Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide y una de las voces más visibles del activismo vinculado a la oposición cubana. Hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá, ha centrado su trabajo en la denuncia de violaciones de derechos humanos y en la promoción de mecanismos de participación orientados a una transición democrática en la isla.

Su intervención concentró el eje político de la jornada y se estructuró en tres direcciones: el reconocimiento de la protesta dentro de la isla, la exigencia de mayor presión desde Estados Unidos y un emplazamiento directo a la comunidad internacional.

A continuación, su intervención íntegra:

“Todos los pueblos, dentro y fuera, no vamos a parar hasta la libertad. Esos adolescentes que hace una semana gritaban en las calles de Morón tienen muy claro que el Partido Comunista tiene que salir del poder.

Todas las generaciones de cubanos han estado en las calles durante años, aunque eso no lo haya narrado la prensa internacional. Los cubanos están en la calle reclamando cambio, y esa es la primera condición para transformar Cuba, y ya se está cumpliendo.

Queremos un cambio de sistema, dentro y fuera. No podemos ser más claros. Los cubanos, tanto en la isla como en el exilio, queremos libertad.

Hay un segundo mensaje, y este es para el mejor aliado que ha tenido el pueblo de Cuba en sesenta años: para el presidente Donald Trump, para el secretario Marco Rubio y para el gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos la presión, pero queremos más presión sobre los criminales que están en el poder en Cuba. Queremos que actúen en apoyo a ese pueblo que lo está dando todo, que está dando incluso su propia vida: esos adolescentes desarmados en las calles de Morón gritando libertad.

Es el momento. Este es el momento de actuar, porque los cubanos lo estamos haciendo. Y quiero ser muy clara: los protagonistas del cambio somos los cubanos que, por décadas, hemos mirado al mundo y hemos hecho llamados a la acción, a la solidaridad, sin armas, en las calles, en nuestras casas, en cada momento en que hemos podido alzar la voz.

Y no nos vamos a conformar con menos: que se vayan, que se vayan, que se vayan y que nos dejen. Que se vayan.

Muchas veces nos hemos encontrado con el silencio, con la complicidad de quienes deberían ser nuestros aliados y han terminado tomando partido por los dictadores. Eso se acabó. Y eso lo ha roto la determinación de los Estados Unidos en este momento. Por eso estamos agradecidos, pero queremos acción, queremos que se siga actuando, porque este es el momento de cambiar el sistema.

La gente, ustedes lo saben, sus hermanos, sus hermanas, sus primos, sus tíos, nuestras familias, nuestros amigos en Cuba, están atravesando una catástrofe humanitaria. La gente literalmente se está muriendo de hambre. Y aun así, a pesar de la represión, de las detenciones, del hambre, de la falta de medicinas y de electricidad, esa gente está en las calles reclamando libertad, porque entendemos que la única salida a la crisis es la salida de la dictadura.

Y no nos vamos a conformar con menos: que se vayan, que se vayan, que se vayan y que nos dejen. Que se vayan.

Hay un tercer mensaje hoy, y es para el resto del mundo: ese mundo que nos ha mirado de lejos, que esté a la altura de la lucha y de la justicia que reclama el pueblo cubano. A ese mundo queremos decirle que los cubanos estamos listos para el cambio. Estamos unidos. Tenemos un plan y somos capaces de liderar la transición en Cuba.

La verdad es que estamos unidos en favor de ese cambio. Tenemos un plan y no vamos a parar hasta la libertad. Que lo sepan. Porque en este momento, este es el momento, queremos decirle a todos que es hora de ponerse del lado del pueblo cubano. Es el momento de ponerse del lado de la libertad, lo hagan o no.

Mi padre estaba seguro: la noche no será eterna. Y yo creo que está amaneciendo.Libertad, libertad, libertad. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!

Cuando nos unimos, cuando ponemos nuestras oraciones, o la mayor parte de la oposición y del exilio, detrás de un plan, lo pusimos a los pies de la Virgen de la Caridad. Lo pusimos en oración, pero también definitivamente en manos del pueblo cubano, porque depende de cada uno de nosotros.

Yo estoy convencida de que estamos en el umbral del cambio. Estoy convencida de que cada uno de esos que vinieron antes que nosotros, cada uno de los que no están hoy con nosotros, como los pilotos de Hermanos al Rescate, como mi padre Oswaldo Payá, como Sigler Amaya, que murió viendo el umbral del cambio, pero sin ver la libertad, todos ellos nos están empujando.

Mi padre estaba seguro: la noche noserá eterna. Y yo creo que está amaneciendo.Libertad, libertad, libertad. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!

Tenemos del lado de nosotros una fuerza incansable por la libertad de Cuba y la defensa de los derechos humanos.

Gracias.”