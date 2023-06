"El Osorbo" denuncia humillaciones del régimen en su contra

En las líneas escritas, Castillo Pérez se dirige de manera directa a su agresor y afirma que “El pundonor de mi existencia y el vocabulario eufemista con el que usted me violentó, me hizo saber claramente que usted es un ser irrespetuoso. Hoy le rectifico: ¿tanto le agradó mi nombre al punto de decir en voz alta que Maykel Osorbo era usted? Mi nombre pesa tanto que solo yo entre tantos cubanos fui escogido para levantar a una generación de artistas urbanos en pro de su tierra y en contra del maltrato. (No digo esto porque sea el único, sino porque ustedes me tratan como si lo fuera)”.

URGENTE Carta de Maykel Osorbo desde la prisión de máxima seguridad del 5 y medio, en Pinar del Río

La carta pública describe además la humildad con la que “El Osorbo” ha soportado los vejámenes a los que es sometido de manera constante por la dictadura de Cuba. “Aun sabiendo los obstáculos que se avecinan, para nada soy un hombre quejumbroso. Hoy, mañana y siempre voy a refulgir. Porque artistas como yo no se van de la reminiscencia. Eso no va a pasar, teniente coronel”, describe el preso político.

Maykel “El Osorbo”, ganador de dos Premios Grammy, fue encarcelado por la canción “Patria y Vida” en el año 2021 y por alentar a los cubanos a lograr la libertad a través de la protesta activa en el país.

Ha protagonizado largas huelgas de hambre durante su estancia en presión.

FUENTE: REDACCIÓN