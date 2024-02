El papa Francisco se reúne con candidatas presidenciales de México

“Fue una hora excepcional que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza”, dijo la candidata del partido gobernante, de 61 años, al informar sobre el encuentro que tuvo con el sumo pontífice por el que mostró gran admiración por su “pensamiento humanista”.

Quienes me han escuchado, saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice: "la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse". Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la… pic.twitter.com/Tj2x9cRbGM — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 15, 2024

No solo Sheinbaum manifestó simpatía por el papa, sino también el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de las diferencias que ha tenido durante su sexenio con la cúpula de la Iglesia católica mexicana, siempre ha expresado admiración por Francisco. Lo ha identificado como un “verdadero cristiano” y el “dirigente político más importante del mundo” por estar a favor de los pobres.

México es un país mayoritariamente católico donde las posiciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, organismo que agrupa a los obispos católicos, han generado controversia.

Por su parte, Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México que integra a los mayores partidos opositores, informó el jueves en su cuenta de X que esta semana tuvo una reunión con Francisco en el Vaticano, donde también estuvo presente su esposo.

La exsenadora, de 60 años, dijo a la emisora local Radio Fórmula que su encuentro con el máximo pontífice fue el pasado martes, pero que en el Vaticano le pidieron no difundir las imágenes ni la información de la reunión hasta el jueves.

La candidata relató que la reunión con el líder de la Iglesia católica fue muy cordial y que hablaron de diferentes temas, incluido el fútbol. “Él me pidió que no me dejara llevar con el canto de las sirenas”, agregó.

Además de Sheinbaum y Gálvez, en las elecciones presidenciales del 2 de junio competirá con Jorge Álvarez Máynez, del partido minoritario Movimiento Ciudadano.

Así fue mi visita al Vaticano para encontrarme con Su Santidad @Pontifex_es. pic.twitter.com/oZI9iJ0jWc — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 15, 2024

FUENTE: AP