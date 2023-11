El papa Francisco y Javier Milei se comunican por primera vez

Comunicación con el Vaticano

Milei recibió una llamada telefónica del papa Francisco, a quien le había dedicado comentarios fuertes por los que dijo haberse disculpado antes de resultar electo.

"Su Santidad, el papa Francisco, se comunicó con nuestro futuro mandatario para felicitarlo y expresarle sus deseos de unión y progreso para nuestra patria", detalló la oficina del presidente electo.

Milei "agradeció las palabras del sumo pontífice", dice la nota.

"Llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea y me dijo 'coraje y sabiduría'. Le dije 'coraje tengo y en la sabiduría estoy trabajando'", exclamó el ahora mandatario.

Milei reveló que invitó al papa a ir a Argentina. "Le dije que sería recibido con todos los honores de un jefe de Estado y de jefe espiritual de los argentinos, porque el catolicismo es la religión mayoritaria en Argentina", añadió.

"No solo no me sorprendió, contribuyó a poner la relación de Argentina con la Santa Sede en el lugar que corresponde, del cual nunca debió haber salido", comentó José Ignacio López, un antiguo amigo de Francisco y analista eclesiástico.

Reunión política

Además Javier Milei sostuvo su primera reunión con Fernández para coordinar el traspaso del gobierno y la investidura prevista el 10 de diciembre, confirmó la oficina del mandatario electo. El encuentro se prolongó por casi dos horas, sin declaraciones a la prensa.

"Los equipos técnicos se encuentran iniciando conversaciones con todas las áreas del gabinete nacional a fin de emprender una transición ordenada y responsable", dice el comunicado de Milei.

Javier Milei-Alberto Fernández.jpg En esta fotografía publicada por la Presidencia de Argentina, el presidente electo Javier Milei, a la derecha, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, posan durante una reunión en la residencia de gobierno, en Buenos Aires, Argentina, el martes 21 de noviembre de 2023. (María Eugenia Cerutti/Presidencia Argentina vía AP)

Optimismo bursátil

La Bolsa de Buenos Aires cerró este martes con un alza de 17,7%, en el primer día hábil después del balotaje presidencial en el que Milei ganó con 55,7% de los votos al ministro de Economía, el peronista Sergio Massa.

Las acciones de la petrolera estatal YPF lideraron el alza, con una subida de 36,5%. Se trata de una de las empresas que el presidente electo anunció que privatizaría en el marco de una amplia reforma del Estado.

"Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en manos del sector privado", aseguró Milei tras su victoria. El presidente electo prometió además reducir el gasto público en un 15%.

Los otros papeles que empujaron la subida son los de la telefónica privada Telecom Argentina (33,8%).

El lunes fue día feriado en Argentina y no operaron los mercados de valores. Pero las acciones argentinas que cotizan en Wall Street ya habían marcado una disparada, con YPF a la cabeza (+40%).

El tipo de cambio informal, conocido como 'dólar blue', tuvo un salto de más de 13% en la jornada, a 1.075 pesos por dólar. El tipo de cambio oficial cerró en 371,50 pesos por billete verde, siguiendo su camino alcista producto de microdevaluaciones diarias.

Ya en octubre, el 'dólar blue' había superado los 1.000 pesos por dólar, aunque luego retrocedió y se ubicó en 950.

Argentina aplica un sistema de control de cambios desde 2019, con múltiples tipos de cambio funcionando en paralelo, situación que Milei se propone eliminar.

La inflación anualizada llegó en octubre a 143% y la pobreza alcanza a 40% de la población.

"El país atraviesa desde hace muchos años una profundización del deterioro de sus desbalances macroeconómicos estructurales", advirtió la economista Elisabet Bacigalupo, quien sin embargo piensa que el presidente electo "tiene muchas oportunidades que puede capitalizar".

FUENTE: AFP