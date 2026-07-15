Miami-Dade: Levine Cava recomienda suspender negociación sobre planta de residuos

La alcaldesa Daniella Levine Cava en el pleno de la Comisión condal.

MIAMI.— La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, recomendó a la Comisión condal suspender las negociaciones con el consorcio integrado por Florida Power & Light (FPL) y FCC para construir una nueva planta de conversión de residuos en energía (WTE), hasta definir la ubicación, el financiamiento y el modelo de contratación del proyecto.

En un memorando fechado el 13 de julio, Levine Cava sostuvo que el condado no debe firmar por ahora un acuerdo con las compañías debido a la falta de información técnica y financiera esencial, así como al elevado costo preliminar presentado por el consorcio.

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La futura instalación sustituiría a la planta de procesamiento de residuos de Doral, destruida por un incendio el 12 de febrero de 2023 cuando era operada por Covanta.

Nueva planta de residuos costaría más de 3.100 millones de dólares

Según el memorando, FPL y FCC estimaron preliminarmente un costo de capital de aproximadamente 3.158 millones de dólares, cifra que supera en más de 1.000 millones las proyecciones utilizadas anteriormente por Miami-Dade.

La consultora AtkinsRéalis, cuyos estudios sirvieron como referencia para comparar el proyecto, había calculado que la construcción de una nueva planta podría costar entre 1.500 y 1.900 millones de dólares.

La enorme diferencia despertó preocupación en la administración condal, especialmente porque las empresas todavía no han presentado todos los documentos necesarios para verificar los costos, ingresos, riesgos y supuestos económicos incluidos en su planteamiento.

Levine Cava indicó que no sería prudente comprometer al Condado mediante un acuerdo provisional mientras persistan interrogantes sobre el costo total y la estructura financiera de la operación.

FPL y FCC no entregaron una propuesta conjunta completa

Funcionarios del Departamento de Compras Estratégicas, el Departamento de Manejo de Residuos Sólidos y la Oficina del Fiscal del Condado han mantenido reuniones semanales con representantes del consorcio y han intercambiado documentos, preguntas y observaciones, dice el documento.

Sin embargo, pese a las solicitudes formuladas durante abril y mayo, las empresas no han entregado una propuesta técnica conjunta completa, un modelo financiero detallado, todos los supuestos económicos ni la documentación de respaldo necesaria para evaluar adecuadamente el proyecto.

La alcaldesa recomienda mantener suspendidas las conversaciones hasta que FPL y FCC presenten una oferta completa, verificable y respaldada por información suficiente para determinar si beneficia a los contribuyentes de Miami-Dade.

Ofertas individuales parecían más favorables para Miami-Dade

El memorando también señala que las propuestas individuales presentadas inicialmente por FPL y FCC parecían contener condiciones más favorables que la oferta conjunta desarrollada posteriormente.

Entre otros aspectos, aquellas alternativas permitían al condado decidir si quería conservar la propiedad de la planta y proyectaban ingresos superiores a los 33 millones de dólares anuales.

La propuesta conjunta, en cambio, no ofrece hasta el momento la misma claridad sobre la propiedad de la instalación, los ingresos esperados y la distribución de los riesgos financieros y operativos.

Ubicaciones propuestas enfrentan obstáculos ambientales

Otro problema identificado por la administración condal está relacionado con los terrenos sugeridos para construir la planta.

Las dos ubicaciones consideradas por el consorcio se encuentran fuera del Límite de Desarrollo Urbano de Miami-Dade y contienen humedales. Estas características podrían generar dificultades ambientales, oposición política, procesos regulatorios adicionales y posibles demoras.

Antes de reanudar las negociaciones, la Comisión deberá definir dónde se construirá la instalación y cómo se financiará, dos decisiones fundamentales para determinar el costo y la viabilidad del proyecto.

Comisión debe elegir entre contratación directa o competencia pública

La recomendación de Levine Cava deja ahora en manos de la Comisión de Miami-Dade la decisión sobre el futuro del proceso.

Los comisionados deberán determinar si continúan buscando un acuerdo mediante contratación directa con FPL y FCC o si abandonan esa vía y convocan una nueva competencia pública para recibir propuestas de otras empresas.

La alcaldesa considera que esa decisión debe adoptarse antes de proseguir con las negociaciones, pues el modelo de contratación influirá en la propiedad de la planta, el financiamiento, los riesgos asumidos por el condado y las condiciones económicas del acuerdo.

Cómo comenzaron las negociaciones con FPL y FCC

Las compañías FPL y FCC presentaron propuestas individuales en noviembre de 2025. Posteriormente, la Comisión por iniciativa del presidente Anthony Rodríguez, les solicitó asociarse y entregar una oferta conjunta.

Cuando se discutía la iniciativa propuesta por Rodriguez, la comisionada Danielle Cohen Higgins (Distrito 4) afirmó que estaba lista para tomar una decisión, pero defendió el modelo competitivo entre empresas como la mejor vía para proteger los intereses de los residentes.

En diciembre de ese año, el órgano legislativo autorizó a la alcaldesa o a su representante a negociar un acuerdo con ambas compañías.

En febrero de 2026, las empresas comunicaron que trabajaban conjuntamente y la Comisión ordenó negociar un acuerdo provisional para desarrollar la instalación.

Desde entonces, las partes han mantenido conversaciones periódicas, pero la ausencia de una propuesta técnica y financiera completa ha impedido cerrar el proceso.

Miami-Dade busca sustituir la planta incendiada en Doral

La antigua planta de conversión de residuos en energía, ubicada en Doral, quedó fuera de servicio después del incendio ocurrido el 12 de febrero de 2023.

Desde entonces, Miami-Dade intenta encontrar una solución permanente para procesar de manera eficiente los más de cinco millones de toneladas de residuos generados en el condado.

La nueva instalación es considerada una pieza esencial de la futura estrategia de manejo de basura, pero su costo, ubicación y posible impacto ambiental han convertido el proyecto en una de las decisiones de infraestructura más complejas que enfrenta la Comisión.

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FUENTE: ALCALDÍA MIAMI-DADE