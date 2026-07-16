jueves 16  de  julio 2026
DIPLOMACIA

Colombia planea traslado de embajada en Israel a Jerusalén y reanudar relaciones

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que su país recuperará sus aliados, su palabra diplomática y "su lugar" como socio confiable en el mundo

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El futuro Gobierno de Colombia trasladará la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y restablecerá plenamente "la alianza histórica con Israeluna", una vez que asuma el mandato el próximo 7 de agosto, confirmó el presidente electo, Abelardo De la Espriella, en un comunicado.

El anuncio fue anticipado este miércoles por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, tras una reunión con el próximo canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, indicó la oficina de prensa del mandatario electo.

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"El acuerdo contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí", señaló en un comunicado.

"La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo", agregó el comunicado de De la Espriella.

Embajada de Israel en Colombia

"Colombia abrirá su embajada en Jerusalén, la capital de Israel. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria en este importante paso", informó Sa'ar en X tras una reunión en Washington con el designado canciller colombiano, Omar Bula Escobar.

El encuentro tuvo lugar durante la visita que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, Bula y otros ministros designados realizan esta semana a Washington para presentar las prioridades del próximo Gobierno de De la Espriella y fortalecer las relaciones con Estados Unidos y otros aliados.

Según el jefe de la diplomacia israelí, ambos países nombrarán "de inmediato" a sus respectivos embajadores, retirados en junio de 2024. También acordaron eliminar de forma recíproca el requisito de visado para sus ciudadanos.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar , se reunió en Washington con el designado canciller colombiano, Omar Bula Escobar, el 15 de julio de 2026

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar , se reunió en Washington con el designado canciller colombiano, Omar Bula Escobar, el 15 de julio de 2026

Alianza bilateral

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rompió las relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Colombia fue una de las grandes amigas de Israel, y esa amistad volverá a ser, más fuerte que nunca", escribió Sa'ar. Afirmó que ambos gobiernos trabajarán para fortalecer la alianza bilateral.

El futuro canciller colombiano aseguró el martes que la nueva administración pretende reconstruir la relación que Colombia mantenía con "Estados Unidos e Israel, así como con países afines".

A comienzos de este mes, Abelardo De la Espriella habló por teléfono con el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien acordó avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Reacción de países islámicos

Ante el anuncio del nuevo presidente de Colombia, la secretaría general de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó la intención de Colombia de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y la consideró "un lamentable alejamiento de las posiciones históricas" del país suramericano en "apoyo de los derechos legítimos del pueblo palestino".

En un comunicado en X, la OCI, que agrupa a 57 países miembros musulmanes, apuntó que, de producirse este movimiento, "perjudicará las relaciones e intereses comunes entre Colombia y los Estados miembros" de la organización.

Exhortó al gobierno colombiano "a revertir esta decisión ilegal, a apoyar los esfuerzos internacionales encaminados a lograr la paz", dijeron agencias.

FUENTE: Con información de EFE

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