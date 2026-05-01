viernes 1  de  mayo 2026
BRASIL

Bolsonaro evoluciona satisfactoriamente tras operación del hombro derecho

Los médicos informaron que el expresidente Jair Bolsonaro se encuentra hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos para controlar los dolores y continuar con la observación clínica

El expresidente Jair Bolsonaro.

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, completó sin complicaciones la operación de su hombro derecho a la que se ha sometido este viernes para reparar un desagarro del manguito rotador, que le había provocado dolores y problemas de movimiento, según un informe médico que se dio a conocer este viernes.

Los médicos detallaron que el político se encuentra hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos para controlar los dolores y continuar con la observación clínica, según recoge el portal de noticias G1.

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Bolsonaro ingresó este mismo viernes en el Hospital DF Star de Brasilia, una semana después de que recibiera el visto bueno del Tribunal Supremo. Cabe recordar, que el expresidente se encuentra bajo un permiso de 90 días en arresto domiciliario para tratarse y recuperarse de sus últimas dolencias.

Esta nueva intervención quirúrgica se produce luego de que los médicos del expresidente confirmaran que evoluciona favorablemente de la bronconeumonía que le mantuvo ingresado en una unidad durante dos semanas.

Condena de Bolsonaro

Bolsonaro cumple una condena de 27 años de cárcel por liderar una trama golpista para mantenerle en el poder después de las elecciones de octubre de 2022.

La operación de su hombro llega en un momento propicio para sus intereses penitenciarios, después de que el Congreso de Brasil tumbó en las últimas horas el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto de ley que reduce las penas a los implicados en el intento de golpe de Estado.

El texto establece que las penas por delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho no deben aplicarse de forma acumulativa cuando se cometan en el mismo contexto. También prevé una reducción de penas de entre uno y dos tercios para los delitos de intento de golpe de Estado cuando se cometan en grupo, siempre que el autor no haya financiado ni ejercido un rol de liderazgo.

FUENTE: Con información de Europa Press

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