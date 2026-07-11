sábado 11  de  julio 2026
DERECHOS HUMANOS

Familiares de presos políticos denuncian malos tratos tras los terremotos en Venezuela

No hay información oficial sobre la situación de los presos políticos tras las noticias de tratos crueles e inhumanos, indicaron familiares

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos cumplió esta semana seis meses en vigilia frente a El Rodeo I exigiendo la libertad de los presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos cumplió esta semana seis meses en vigilia frente a El Rodeo I exigiendo la libertad de los presos políticos

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, formado por familiares de detenidos, advirtió que en los últimos días conocieron de posibles malos tratos y agresiones a detenidos, por lo que exigió una investigación de lo sucedido. Estos incidentes se producen tras el doble terremoto del 24 de junio que costó la vida a más de 4.000 personas.

Los familiares se concentraron el viernes frente a la prisión El Rodeo I para denunciar que no tienen información oficial sobre la situación de los reclusos tras las noticias de que el pasado domingo, cuando se supo de tratos crueles e inhumanos, golpes, heridas por perdigones e intentos de asfixia con gas lacrimógeno.

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Los presos políticos relataron que los atacantes entraron en las celdas, los maltrataron y les sustrajeron sus paquetes de correspondencia, según aseguró el Comité.

Asimismo, desde la organización señalaron que el temor de los presos políticos"se ha acrecentado debido a los recientes terremotos" que "comprometieron la estructura del centro de detención". El viernes se sintió una fuerte réplica en el Rodeo I, lo que elevó aún más la alerta entre los reclusos y sus familias.

Algunas madres aseguraron que "otros detenidos se encuentran en estado de desaparición, sin que se les brinde respuesta sobre su paradero".

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos cumplió esta semana seis meses en vigilia frente a El Rodeo I exigiendo la libertad de los presos políticos.

Excarcelan a presos

Por otra parte, el Comité celebró la excarcelación de los presos políticos Jackson Vera y Ricardo Carriel, detenidos desde 2022.

"Jackson y Ricardo fueron víctimas de un proceso arbitrario y carente de pruebas. Esperaron durante largos años una justicia que tardó en llegar, pero hoy, por fin, podrán reencontrarse con sus familiares", apuntó la organización en redes sociales.

FUENTE: Con información de Europa Press

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