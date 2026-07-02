Precandidato presidencial Flávio Bolsonaro ofrece a Trump ventajas comerciales a empresas de EEUU

BRASILIA.- El senador Flávio Bolsonaro, precandidato derechista a la Presidencia de Brasil, envió al Gobierno de Estados Unidos un documento en el que ofrece a la Administración de Donald Trump ventajas comerciales como una reducción de impuestos a compañías de tarjetas de crédito, así como un compromiso de que el sistema de pago Pix no se vincule a otros "no occidentales".

En el dossier enviado por Bolsonaro a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), defiende el sistema de pagos electrónicos Pix, creado por el Banco Central de Brasil, como un hito del gobierno de su padre, Jair Bolsonaro, según recoge el diario brasileño Folha.

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A su vez, el senador rechazó que el citado sistema creara un conflicto de intereses, como ha anotado la Administración Trump, comparando Pix con la herramienta de pago FedNow de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Bolsonaro planteó un "compromiso legislativo" para que Pix no se vincule a sistemas de pago transfronterizos "no occidentales", aludiendo así a China. Actualmente, el sistema de pagos instantáneos no gestiona transferencias internacionales, y el documento no aclara cómo funcionaría este veto a los sistemas extranjeros.

La Casa Blanca emitió quejas en múltiples ocasiones sobre Pix, alegando que perjudica injustamente a empresas financieras y tecnológicas estadounidenses como Visa y Apple, una premisa que constituyó uno de los argumentos para sustentar la investigación comercial de Washington contra Brasilia.

El precandidato propuso, además, reducir la "carga regulatoria y fiscal" sobre las tarjetas de crédito, un mercado dominado por las empresas estadounidenses Visa y Mastercard. Argumentó que tal carga "frena la competencia en lugar de fomentarla".

"Reducir esta carga (...) ampliaría las opciones de los consumidores, disminuiría el costo de los intercambios voluntarios y apoyaría el crecimiento económico", señaló el documento enviado a EEUU.

El senador, de 45 años, fue elegido heredero político por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por supuesto golpismo en 2022 y excluido de la carrera electoral. Flávio Bolsonaro fortalece su perfil político como una de las principales figuras de la oposición al gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva.

Acuerdos comerciales

El senador también planteó una "enérgica búsqueda" de acuerdos comerciales que incrementen el comercio y la inversión entre EEUU y Brasil.

Propuso la posibilidad de que Brasil "se libere de las ataduras" de Mercosur, ante las restricciones del bloque comercial sobre las negociaciones bilaterales.

Con esto, Flávio Bolsonaro reedita una estrategia ya impulsada anteriormente por el actual presidente de Argentina, Javier Milei, y se conforma como heredero de la crítica de su padre, quien también impulsó durante su mandato (2019-2023) una agenda contraria a la de la alianza.

El presidente Trump elogió en mayo al senador y precandidato presidencial brasileño, tras la reunión que ambos sostuvieron en la Casa Blanca.

“Fue un placer tener a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval de la Casa Blanca. ¡Un joven inteligente que ama mucho a su país, Brasil!”, escribió Trump en su red Truth Social, acompañando el mensaje con fotografías del encuentro celebrado el pasado 26 de mayo.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS