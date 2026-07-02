jueves 2  de  julio 2026
BRASIL

Precandidato presidencial Flávio Bolsonaro ofrece a Trump ventajas comerciales a empresas de EEUU

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro planteó una "enérgica búsqueda" de acuerdos comerciales que incrementen el comercio y la inversión entre EEUU y Brasil

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El senador Flávio Bolsonaro, precandidato derechista a la Presidencia de Brasil, envió al Gobierno de Estados Unidos un documento en el que ofrece a la Administración de Donald Trump ventajas comerciales como una reducción de impuestos a compañías de tarjetas de crédito, así como un compromiso de que el sistema de pago Pix no se vincule a otros "no occidentales".

En el dossier enviado por Bolsonaro a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), defiende el sistema de pagos electrónicos Pix, creado por el Banco Central de Brasil, como un hito del gobierno de su padre, Jair Bolsonaro, según recoge el diario brasileño Folha.

Lee además
El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025.
Elecciones

Senador Flavio Bolsonaro define su candidatura como un "proyecto de Dios para Brasil"
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
SEGURIDAD

Flávio Bolsonaro solicita a Trump declarar terroristas a dos bandas criminales de Brasil

A su vez, el senador rechazó que el citado sistema creara un conflicto de intereses, como ha anotado la Administración Trump, comparando Pix con la herramienta de pago FedNow de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Bolsonaro planteó un "compromiso legislativo" para que Pix no se vincule a sistemas de pago transfronterizos "no occidentales", aludiendo así a China. Actualmente, el sistema de pagos instantáneos no gestiona transferencias internacionales, y el documento no aclara cómo funcionaría este veto a los sistemas extranjeros.

La Casa Blanca emitió quejas en múltiples ocasiones sobre Pix, alegando que perjudica injustamente a empresas financieras y tecnológicas estadounidenses como Visa y Apple, una premisa que constituyó uno de los argumentos para sustentar la investigación comercial de Washington contra Brasilia.

El precandidato propuso, además, reducir la "carga regulatoria y fiscal" sobre las tarjetas de crédito, un mercado dominado por las empresas estadounidenses Visa y Mastercard. Argumentó que tal carga "frena la competencia en lugar de fomentarla".

"Reducir esta carga (...) ampliaría las opciones de los consumidores, disminuiría el costo de los intercambios voluntarios y apoyaría el crecimiento económico", señaló el documento enviado a EEUU.

El senador, de 45 años, fue elegido heredero político por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por supuesto golpismo en 2022 y excluido de la carrera electoral. Flávio Bolsonaro fortalece su perfil político como una de las principales figuras de la oposición al gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva.

Acuerdos comerciales

El senador también planteó una "enérgica búsqueda" de acuerdos comerciales que incrementen el comercio y la inversión entre EEUU y Brasil.

Propuso la posibilidad de que Brasil "se libere de las ataduras" de Mercosur, ante las restricciones del bloque comercial sobre las negociaciones bilaterales.

Con esto, Flávio Bolsonaro reedita una estrategia ya impulsada anteriormente por el actual presidente de Argentina, Javier Milei, y se conforma como heredero de la crítica de su padre, quien también impulsó durante su mandato (2019-2023) una agenda contraria a la de la alianza.

El presidente Trump elogió en mayo al senador y precandidato presidencial brasileño, tras la reunión que ambos sostuvieron en la Casa Blanca.

“Fue un placer tener a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval de la Casa Blanca. ¡Un joven inteligente que ama mucho a su país, Brasil!”, escribió Trump en su red Truth Social, acompañando el mensaje con fotografías del encuentro celebrado el pasado 26 de mayo.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS

Temas
Te puede interesar

Trump elogia al senador Flávio Bolsonaro en medio de la campaña presidencial en Brasil

Expresidente Bolsonaro declara sobre arma confiscada antes de que la justicia decida si vuelve a prisión

Gobernador de La Guaira confirma la muerte de 16 niños por el desplome de hospital en Catia La Mar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor venezolano Franklin Virgüez. 
POLÉMICA

Arrestan al actor Franklin Virgüez en Miami por presunta exposición indecente

El secretario de Estados Marco Rubio.
EEUU

Marco Rubio ordena la deportación de un exfuncionario del régimen cubano y su familia

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 
ANUNCIO

Trump aprueba más de 400 millones en ayuda federal para desastres en Florida

Miembros del equipo de búsqueda y rescate USAR de Chile permanecen sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores terremotos.  
SALUD MENTAL

Después de los terremotos: la otra emergencia que enfrenta Venezuela

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
VENEZUELA

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana declara la expiración del interinato de Delcy Rodríguez

Te puede interesar

Centros de salud La Guaira han atendido más de 6.000 heridos (AFP)
VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES

Gobernador de La Guaira confirma la muerte de 16 niños por el desplome de hospital en Catia La Mar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Autopistas de peaje en Miami-Dade.
Independencia de EEUU

Más de 72 millones de estadounidenses se prevé que viajen por festivos del 4 de julio, una cifra récord

Vista parcial del Miami Marine Stadium.
FLORIDA

Referendo apuesta por devolver la vida al Miami Marine Stadium

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
HAVE FUN, BE SAFE

Miami-Dade refuerza la seguridad náutica para el 4 de Julio: "No beba y pilotee una embarcación"

Hernán Gil resistió en un paso suterraneo con 140 toneladas de escombros encima (AFP)
RESCATE

Venezolano rescatado tras ocho días está en UCI, pero en buen estado y consciente