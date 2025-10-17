De los Kirchner a Podemos: el "Pollo" Carvajal revela cómo el chavismo financió a la extrema izquierda

NUEVA YORK.- El exjefe del servicio de inteligencia militar de Venezuela, Hugo "El Pollo" Carvajal , comenzó a colaborar activamente con las autoridades de Estados Unidos en un proceso judicial que podría revelar la magnitud de las operaciones internacionales de financiación del chavismo.

Según informó el medio español The Objective, Carvajal —uno de los hombres más temidos del círculo de Hugo Chávez— ofreció testimonio sobre cómo el régimen venezolano utilizó fondos estatales para sostener movimientos populistas y de extrema izquierda en América Latina y Europa.

Carvajal, quien fue general del Ejército y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se declaró culpable el pasado 25 de junio de cuatro cargos de narcotráfico y narcoterrorismo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Durante su declaración ante el juez Alvin K. Hellerstein, reconoció haber formado parte del Cartel de los Soles, una organización criminal infiltrada en la FANB y considerada terrorista por el gobierno de Donald Trump; y admitió además su cooperación con la guerrilla de las FARC y su implicación en el tráfico de toneladas de cocaína hacia EEUU.

De acuerdo con The Objective, fuentes cercanas al exmilitar aseguran que Carvajal entrega información clave y documentación inédita al Departamento de Justicia y a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Dichos materiales revelarían las redes internacionales de financiación política del chavismo, que durante años canalizó recursos a partidos y movimientos ideológicos fuera de Venezuela.

Fondos para movimientos de izquierda

En su declaración ante la Audiencia Nacional de España, cuando permanecía preso en la cárcel de Estremera antes de su extradición a Estados Unidos en 2023, Carvajal detalló cómo el régimen de Nicolás Maduro utilizó a la petrolera estatal PDVSA como una "gran caja negra" del socialismo del siglo XXI.

Según documentos citados por The Objective, Carvajal aseguró que el régimen venezolano "ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años".

Entre los nombres mencionados figuran los expresidentes Néstor Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ollanta Humala (Perú), Manuel Zelaya (Honduras) y el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Con la participación de Tareck El Aissami

El militar también señaló a formaciones europeas como el Movimiento Cinco Estrellas, en Italia, y Podemos, en España, como beneficiarios de fondos procedentes del chavismo.

Carvajal relató que el régimen utilizaba valijas diplomáticas y transferencias irregulares de efectivo para sostener sus operaciones políticas en el extranjero. En el caso italiano, aseguró que se enviaron 3,5 millones de euros en efectivo a Gianroberto Casaleggio, ideólogo del Movimiento Cinco Estrellas, con la participación de Tareck El Aissami —entonces ministro del Interior— y con la aprobación de Nicolás Maduro, quien en ese momento ejercía como canciller.

"El mismo método con el que regaron de dinero a Podemos y a los Kirchner". habría escrito Carvajal en uno de los documentos entregados a la justicia.

De la cúpula chavista al banquillo en Nueva York

Hugo Carvajal fue durante años una figura clave del aparato de inteligencia chavista y testigo directo de los nexos del régimen con organizaciones criminales y grupos armados extranjeros. Su caída comenzó en 2019, cuando desertó del chavismo y posteriormente fue detenido en España en 2021. Tras su extradición a Estados Unidos en 2023, enfrenta un proceso penal por delitos vinculados al narcotráfico y la cooperación con organizaciones terroristas.

Su colaboración con la justicia estadounidense podría tener implicaciones políticas de gran alcance, no solo para Venezuela sino también para los gobiernos y partidos señalados en su testimonio.

Fuentes judiciales citadas por The Objective apuntan a que, en los próximos meses, Carvajal presentará nuevas pruebas documentales que detallarían los mecanismos financieros utilizados por el chavismo para expandir su influencia ideológica.

Con su confesión, el hombre que durante años fue uno de los guardianes del secreto más oscuro del chavismo se ha convertido en el testigo que podría destapar la red internacional de poder y dinero que el régimen de Caracas tejió en nombre de la “revolución bolivariana”.

FUENTE: Con información de The Objective