El Vaticano confirma que medió para la excarcelación de presos en Cuba

En el Vaticano, el embajador de EEUU ante la Santa Sede, Brian Burch, y el jefe de misión de la embajada de EEUU en Cuba, Mike Hammer, se reunieron con el arzobispo Paul Richard Gallagher de la Santa Sede, para discutir la situación deteriorada en Cuba y el importante papel de la Iglesia.

ROMA .- El Vaticano confirmó este viernes su mediación para la excarcelación de 51 privados de libertad, que La Habana se dispondría a concretar en los próximos días, en el marco de conversaciones con el gobierno de EEUU y las presiones sociales por el marcado deterioro de las condiciones de vida de la población de Cuba .

La Santa Sede que gobierna el papa León XIV participó recientemente en conversaciones con el régimen cubano para que los prisioneros salgan de las cárceles, según dijeron fuentes a una agencia.

GESTO RELIGIOSO Liberación de 51 presos en Cuba tras gestiones con el Vaticano: ¿antesala de una negociación?

La confirmación llega después de la información divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), en un comunicado en el que indicó que la medida “soberana” responde al “espíritu de buena voluntad” y a las históricas relaciones con el Estado del Vaticano sobre presos políticos.

Sin embargo, no dio detalles sobre la identificación de los presos que saldrían ni de los delitos por los cuales permanecieron en las cárceles.

Mediación del Vaticano

La noticia se produce después de la audiencia que el papa León XIV concedió al canciller cubano Bruno Rodríguez el 28 de febrero pasado, en que se abordó el estado de las relaciones con EEUU.

El pontífice también se reunió recientemente con el obispo de Guantánamo, Silvano Pedroso Montalvo, se informó.

Ocho días antes había acudido también a Roma el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer, quien se entrevistó con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

Todo esto en medio de intensas protestas en Cuba, que se han intensificado por los continuos y largos apagones como parte del deterioro de la infraestructura del servicio eléctrico y la falta de combustible.

¿Excarcelaciones en Cuba?

Los severos problemas de combustible habrían afectado también el viaje de los obispos cubanos a la audiencia ad limina, la visita al Papa que las conferencias episcopales deben hacer cada cinco años

La última excarcelación de presos políticos en Cuba fue en 2025, muchas de ellas tras un acuerdo con El Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

Hace unos días, el cardenal Pietro Parolin declaró a la prensa que la Santa Sede ha hecho todo lo posible en Cuba: "Hemos tomado las medidas necesarias, siempre con miras a una solución de los problemas existentes mediante el diálogo”, citaron agencias.

FUENTE: Con información de EFE, Redacción DLA