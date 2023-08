Ecuador: Christian Zurita, el periodista que busca justicia con votos

El candidato de la alianza Construye y Gente Buena era el enemigo acérrimo del correísmo y su líder, el expresidente Rafael Correa, al que incluso una de sus investigaciones -realizada junto a Zurita- le ganó una sentencia de ocho años de prisión, pese encontrarse asilado en Bélgica.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fchristianzr%2Fstatus%2F1689422015315243008%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Mataron a mi amigo — christian zurita :. (@christianzr) August 9, 2023

El exasambleísta y periodista de investigación, que había revelado casos de corrupción como el relacionado con la constructora brasileña Odebrecht, caracterizó su campaña por sus denuncias a las mafias del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción, a las que había prometido "someter con mano dura".

Previo a su asesinato, había recibido diversas amenazas de muerte, en especial, de José Adolfo Macías, alias 'Fito', líder de la banda delincuencial 'Los Choneros', asociado al Cártel de Sinaloa.

Aunque Villavicencio denunció las amenazas recibidas, se mostró frontal y temerario, al desafiar a los delincuentes en distintas oportunidades. "A mi me han dicho que use chaleco, ¡aquí estoy, camisa sudada, carajo! Dijeron que me van a quebrar, aquí está 'Don Villa', que vengan capos del narco, que vengan los sicarios, los vacunadores. ¡Se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo!", manifestó en un acto público en Chone, de donde es originaria la banda, un día antes de su asesinato.

afp-asesinato-villavicencio.jpg El asesinato de Fernando Villavicencio conmocionó a Ecuador y al mundo, que volcó sus ojos a este país suramericano, sumido en una crisis de criminalidad Martin Bernetti / AFP

Continuar el legado

El candidato anticorreísta salía favorecido en las encuestas, en las que aparecía entre el segundo y cuarto lugar, con una intención del voto que iba entre 6,8% y 14,5%.

Junto a Zurita, escribió el libro Arroz Verde. La industria del soborno, de 2019, donde reveló la trama de corrupción de Correa. También trabajaron juntos en una investigación que relacionaba al expresidente Lenín Moreno (2017 - 2021) con una presunta red de corrupción en una hidroeléctrica y fueron más allá de sus fronteras, cuando en uno de sus trabajos periodísticos vinculó a la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, con Alex Saab, presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos.

Tras el asesinato de Villavicencio, el movimiento Construye subió a su dupla, Andrea González, para que encabezara la carrera presidencial. Sin embargo, ante un posible rechazo a su candidatura por parte del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, debido a las reformas que sufrió el Código de la Democracia en enero, hubo un cambio de decisión, siendo Christian Zurita quien asumiera el compromiso a la presidencia.

El periodista de 53 años era parte del equipo de campaña de Fernando Villavicencio y ahora lo sustituye en la carrera por el Palacio de Carondelet, con el firme propósito de seguir su legado y lucha contra las mafias.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCarlosT92731804%2Fstatus%2F1692047579259822144%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false GRACIAS a la PRESIÓN CIUDADANA triunfó la VERDAD,ANTE las ARGUCIAS y PATRAÑAS d los ANTIPATRIAS

Tiembla Correa no te alcanzó que Fernando Muera,Porque Ahora está Mas Vivo que Nunca@christianzr CHRISTIAN ZURITA PRESIDENTE @AndreGonzalezNa

VicePdte #VOTATODO25 pic.twitter.com/zIHPq0XNNj — Carlos Trejo (@CarlosT92731804) August 17, 2023

Su candidatura fue objetado por el movimiento de Correa, Revolución Ciudadana, alegando una doble militancia por su supuestas inscripción en el movimiento RETO. No obstante, este hecho fue revisado por el CNE, quien comprobó que la firma que aparecía en el registro de inscripción no coincidía con la de Zurita, por lo que la sustitución fue aprobada.

zurita-villavicencio-afp.jpg Christian Zurita junto a Gloria Valencia, madre de Fernando Villavicencio Martin Bernetti / AFP)

El nuevo candidato cuenta con el beneplácito de la familia, quien le ha dado su respaldo público y lo acompañó en un emotivo cierre de campaña que sirvió de homenaje a la memoria de Villavicencio. "Christian Zurita es el único que puede reemplazar a mi hijo Fernando", expresó al diario ecuatoriano El Universo Gloria Valencia, madre del candidato asesinado, al llamar al país a continuar el legado contra la corrupción de su hijo.

Zurita se comprometió a cumplir las ideas de Villavicencio, que se mantienen "totalmente intactas". Recordó que en equipo crearon el plan antiterrorista y antimafia, con una policía equipada, tecnificada y controlada, que proteja al país. "La venganza contra las mafias de este país será votar por Fernando Villavicencio", dijo a los medios durante la rueda de prensa en la que se anunció el cambio de candidatura.

Las circunstancias

"Él (Zurita) hasta hace unos días no era un político y ahora se ha convertido en un político, en un candidato", indicó a DIARIO LAS AMÉRICAS el analista político Pedro Donoso, director general de la consultora Icare Inteligencia Comunicacional.

A su juicio, los análisis sobre la proyección de su candidatura no deberían realizarse en torno a su figura sino a las circunstancias. En este sentido, afirmó que se verá impulsado por la imagen de Villavicencio y su vil asesinato.

De acuerdo con El Universo, el discurso que ha manejado esta semana ha logrado que sus seguidores crecieran un 32,4%, al pasar de 86.696 seguidores a 114.828 entre las tres plataformas, X, Instagram y TikTok.

"Una de las cosas que le hizo subir bastante a nivel de apreciación fue una denuncia que en contra de los Topic, en la cual volvió a sacar a la luz el estudio que hizo Villavicencio sobre los vínculos de corrupción que tiene la familia de (Jan) Topic con Odebrecht. Ese tipo de declaraciones realmente lo están poniendo en la palestra pública", mencionó la consultora política y especialista en opinión pública María Corina Roldán, gerente general de la firma Battleground Solutions.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fchristianzr%2Fstatus%2F1691849749949808883%3Ft%3Dv4vQZYIiyfhGjClFq-uWiA&s=08&partner=&hide_thread=false ¡URGENTE! La revelación que Fernando Villavicencio iba a exponer en el debate es el aterrador fracaso del sistema de cámaras implementado por la empresa Telconet, propiedad de la familia del candidato Jan Topic, en gran parte de Guayaquil. pic.twitter.com/9fqKTXwD92 — christian zurita :. (@christianzr) August 16, 2023

Zurita denunció el 16 de agosto a la empresa Telconet, de la familia del candidato Jan Topic, por un contrato de 30 millones de dólares con la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, para dotar a la ciudad de 15.000 cámaras de reconocimiento facial. El periodista tildó de "aterrador fracaso" el sistema de cámaras implementado por la empresa, puesto que solo alcanza un 0,8% de efectividad.

Emociones desbordadas

Hoy el periodista encabeza la lista 25 en los comicios generales del 20 de agosto, en los que se elegirán a 137 asambleístas y al próximo presidente del país, que culmine la gestión de Guillermo Lasso, quien invocó a la "muerte cruzada" ante su inminente juicio político.

Con el eslogan "¡Yo me la juego por ti!", Zurita busca acaparar las emociones desbordadas que han dejado la serie de sicariatos ocurridos en menos de un mes, poniéndose al frente de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que lideraba Villavicencio.

asesitao-villavicencio-zurita-afp.jpg Con el eslogan "¡Yo me la juego por ti!", Christian Zurita busca acaparar las emociones desbordadas por las serie de asesinatos registrados en menos de un mes Martin Bernetti / AFP

"Estoy aquí por cumplir unos sueños, por no permitir la destrucción de un proyecto y, sobre todo, para jamás silenciar el nombre de un luchador", expresó en su cierre de campaña.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnotimundoec%2Fstatus%2F1692335323123012033%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false "Estoy aquí por cumplir unos sueños, no permitir la destrucción de un proyecto, y para jamás silenciar el nombre un luchador (#FernandoVillavicencio). Tenemos la determinación para cumplir nuestros planes, pero sin venganza", dijo @christianzr en su cierre de campaña en Quito. pic.twitter.com/BWVzN9SpPu — NotiMundo (@notimundoec) August 18, 2023

Perfil académico y profesional

Christian Zurita es periodista con 30 años de trayectoria, egresado como licenciado en comunicación social de la Universidad Central de Ecuador.

Desde 1993, se ha desempeñado en el mundo periodístico como corresponsal de la Revista Vistazo, jefe de la Unidad de Investigación en el noticiero 24 Horas del canal de televisión Teleamazonas, y jefe de reportajes en el diario Expreso.

También fue investigador y redactor del diario El Universo, y fundó los sitios web de investigación periodística Milhojas.is y PeriodismoDeInvestigacion.com.

Además, publicó el libro El gran hermano: la historia de una simulación en 2010, junto a Juan Carlos Calderón Vivanco. En él, expusó la adjudicación de contratos del Estado hacia Fabricio Correa, hermano del exmandatario izquierdista, quien lo llevó a juicio en 2012. Fue condenado a pagar un millón de dólares por daño moral, pero el caso fue archivado por solicitud del político.

Junto a Fernando Villavicencio escribió el libro Arroz Verde. La industria del soborno en 2019.

Zurita ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 2009 y con el Premio Jorge Mantilla Ortega, en periodismo de datos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el TRACE en 2019.