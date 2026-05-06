miércoles 6  de  mayo 2026
NARCOTRÁFICO

El "Chapo" Guzmán se comunicó con sus hijos, pese a estar en una cárcel de máxima seguridad en EEUU

El juez federal Brian Cogan, que condenó al mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, rechazó este lunes su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia

El narcotraficante mexicano Chapo Guzmán. &nbsp; &nbsp;

El narcotraficante mexicano 'Chapo' Guzmán.

 

 

U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT

NUEVA YORK,. El exnarcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo" vuelve a ser noticia. Mientrás él enviaba cartas a las autoridades judiciales estadounidenses para pedir el traslado a su país de nacimiento porque considera que su juicio fue irregular y su condena de cadena perpetua fue "cruel"; un informe oficial reveló que a pesar de que este buscado narcotraficante está en una cárcel de máxima seguridad, logró intercambiar el año pasado mensajes sobre amenazas a informantes del Gobierno y se refirió a pagos por la venta de drogas. Es decir, se comunicó con sus apoderados dentro del cartel para enviar órdenes sobre acciones delictivas.

La noticia fue publicada por el portal El País, donde se asegura que El Chapo en su afán por enviar mensajes relacionados con actividades criminales a sus hijos, herederos de una facción del Cartel de Sinaloa, terminó por vencer las duras restricciones para terroristas de su encierro en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

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Desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos como este; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.

No a la extradicción

El juez federal Brian Cogan, que condenó al mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, rechazó este lunes su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia.

"Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica. Por lo tanto, todos ellos son desestimados", aseguró Cogan, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en un escrito, después de que el Chapo le enviara cinco cartas con diferentes peticiones en las últimas dos semanas.

El pasado 23 de abril, Guzmán, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, envió una carta manuscrita en inglés a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York para solicitar su extradición a México.

"Solicito a los tribunales de distrito que respeten mis derechos a ser devuelto a mi país y que se investiguen los cargos por la violación de mi veredicto, en aras de la equidad de la ley federal", escribió en la misiva, que llegó al tribunal el pasado viernes y que se ha hecho pública este lunes.

Guzmán hizo llegar otra, fechada el 20 de abril pero registrada hoy en la corte, en la que pedía explicaciones sobre el veredicto de su juicio y una tercera en la que calificó su sentencia de "injusta".

La semana pasada, el tribunal recibió otras dos cartas en las que el Chapo solicitaba su extradición a México, pedía que su familia pudiera visitarlo y cuestionaba su condena.

En su escrito, el magistrado Cogan rechazó las cinco misivas, todas escritas a mano y en inglés.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/EUROPA PRESS REDACCIÓN

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