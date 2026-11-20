MIAMI. - Unas 200 becas de capacitación técnica en la CEO US Univertity de EEUU para pequeñas y medianas empresas proveedoras en Venezuela , entregará la Embajada de Colombia en Caracas, como parte de la alianza comercial en el marco de las relaciones entre los dos países.

La finalidad de esta oportunidad de apoyos es impulsar la digitalización, la sostenibilidad y la productividad en el país, según informó la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, durante la clausura de la décima edición de Radiografía del Retail a La Venezolana, en Caracas, indica una nota de prensa.

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Señaló que las becas serán tramitadas a través de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), organización que preside Ítalo Atencio y agrupa las pequeñas y empresas del país, lo cual “fortalecerá la cooperación económica entre ambas naciones y modernizará la atención al consumidor”.

La CEO US Universtiy es una de las instituciones más calificadas en Estados Unidos, con sede en Florida, que ofrece maestrías enfocadas en liderazgo y gestión, en más de 10 países con modalidad virtual.

Becas para proveedores en Venezuela

Durante la clausura del evento, la funcionaria venezolana destacó la relevancia de haber llegado a la décima edición consecutiva de Radiografía Retail, como una demostración que “la articulación efectiva” entre las políticas públicas y el empresariado que contribuye al desarrollo económico del país.

“En lo que va de 2026, se han abierto 107 nuevas tiendas en todo el país, superando las 66 unidades inauguradas durante el período anterior, y proyectamos alcanzar 110 nuevas aperturas al cierre de este año”, aseguró.

Puntualizó que con el otorgamiento de becas para la formación académica y el crecimiento comercial del sector privado, ambos sectores “consolidan el encadenamiento productivo para asegurar el abastecimiento y dinamizar la economía de las familias venezolanas hacia 2027”.

El retail, centro del evento, se refiere al comercio minorista de productos y servicios destinados a los consumidores y aunque se define como el último eslabón de la cadena comercial es una fuerza de dinamismo de la economía venezolana.

FUENTE: Con información de ceousuniversity.org; ministerio de Industrias y Comercio de Venezuela