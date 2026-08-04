Embajada de EEUU en Cuba emite Alerta Seguridad por colapso energético

Una silueta de personas se recorta contra la luz de una motocicleta durante el segundo día del apagón nacional en La Habana el 19 de octubre de 2024.

La Embajada de Estados Unido s en La Habana emitió una alerta de seguridad luego de que Cuba sufriera otro apagón total debido al colapso de su red eléctrica nacional.

"Según medios de comunicación del régimen cubano, se desconoce la causa del colapso y el tiempo estimado para restablecer el servicio", señala la alerta.

La embajada llama a todos los ciudadanos estadounidenses en Cuba, o aquellos que planeen viajar a la isla a permanecer "informados y "xplanificar en consecuencia", reseña el portal web Martí Noticias

"Se han reportado cortes de telefonía celular e internet. La red eléctrica cubana es cada vez más inestable, y este es el sexto apagón total de la red en 2026, tres de ellos ocurridos solo en julio de 2026", detalló en el comunicado.

La sede diplomática estadounidense advirtió que el sistema eléctrico en Cuba sigue siendo vulnerable y los apagones regulares adicionales se han vuelto más frecuentes y de mayor duración.

Security Alert: U.S. Embassy Havana, Cuba –August 3, 2026



Location: Cuba



Event: As of 22:43 EST on August 2, Cuba experienced a total power failure due to a collapse of Cuba’s electrical grid. According to Cuban regime media, the reason for the collapse and the timeline to… pic.twitter.com/0vybf9N7X8 — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) August 3, 2026

"Los cortes de energía programados ocurren diariamente, y los apagones no programados persisten en toda Cuba con déficits diarios superiores al 60%", apuntó en la alerta, al tiempo que recomendó a los ciudadanos estadounidenses presentes en el país caribeño tomar las siguientes medidas:

Revise las actualizaciones diarias publicadas por la UNE (Unión Eléctrica) y siga las cuentas de redes sociales de la UNE.

Manténgase al tanto de las actualizaciones en los medios locales.

Manténgase en contacto con familiares y amigos.

Mantenga cargados los teléfonos móviles y las baterías portátiles.

Tenga linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso.

Abastézcase de alimentos no perecederos y agua.

Asegúrese de tener todos los medicamentos que necesita.

Prepárese para métodos alternativos para satisfacer sus necesidades médicas (dispositivos médicos que requieren energía, refrigeración de medicamentos, etc.

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla sufrió una desconexión total en la noche del domingo, apenas 21 horas después de que se restableciera una desconexión parcial registrada el sábado, cuando la salida simultánea de las líneas de transmisión de 220 kilovoltios Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara dejó sin servicio eléctrico al occidente del país.

FUENTE: Con información de Martí Noticias