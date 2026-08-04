martes 4  de  agosto 2026
COMUNIDAD CUBANA

Familia de camionero fallecido en Florida busca llevar sus cenizas a Santiago de Cuba

La recaudación permitirá que la madre de Iran Clavel pueda darle el último adiós, dos meses después de perder también a su esposo

Radame Iran Clavel Chaveco, fue encontrado sin vida dentro del vehículo en el que trabajaba.

Radame Iran Clavel Chaveco, fue encontrado sin vida dentro del vehículo en el que trabajaba.

IMAGEN GENERADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La muerte de Radame Iran Clavel Chaveco dejó a sus seres queridos separados por la distancia y con una nueva urgencia: conseguir los recursos necesarios para trasladar sus cenizas desde Florida hasta Santiago de Cuba.

El camionero cubano fue encontrado sin vida dentro del vehículo en el que trabajaba, después de presentar fiebre y fuertes dolores musculares, de acuerdo con el relato compartido por su esposa en una campaña de GoFundMe.

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La mujer explicó que su pareja comenzó a sentirse mal durante una jornada laboral. Al día siguiente, tras perder todo contacto con él, recibió horas más tarde la notificación de la Policía sobre el hallazgo.

Hasta el momento, los allegados desconocen qué provocó el deceso y permanecen a la espera de los resultados de la investigación forense.

La situación fue divulgada este martes por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien informó que durante el fin de semana acudió a la residencia de los dolientes en Hialeah para expresarles sus condolencias.

Mayeta señaló que optó por no dar a conocer lo sucedido hasta que ellos decidieran hacer pública la recaudación. Según relató, las personas que acudieron a la vivienda coincidieron en recordar a Iran como un hombre servicial y querido por quienes lo rodeaban.

El impacto alcanza especialmente a su madre, residente en Santiago de Cuba. La mujer enfrenta esta pérdida apenas dos meses después del fallecimiento repentino de su esposo, padre del transportista.

La iniciativa pretende cubrir el envío de los restos a la provincia oriental para que ella y los demás parientes puedan ofrecerle el último adiós en su tierra natal.

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