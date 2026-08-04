Unión Europea inicia con divisiones debate sobre crisis migratoria en Ceuta mientras España se defiende

Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos hacia Ceuta, en el norte de África el 30 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba a punto de llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera

BRUSELAS .- En medio de una tormenta sobre la crisis migratoria de Ceuta , la Unión Europea (UE) se reúne este martes para debatir el ingreso masivo y repentino de personas procedentes de Marruecos a la ciudad autónoma de España , y los riesgos que implica para países europeos.

El bloque se muestra dividido sobre la posición que fijará, debido a que países como Italia y Dinamarca han expresado una línea migratoria dura que exige la salida de España del acuerdo de Schengen que establece la libre circulación fronteriza.

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El debate se plantea mientras el gobierno español de Pedro Sánchez ha aumentado este martes a 72,000 el número de magrebíes que entraron a Ceuta, cifrado hasta ahora en 60,000, y no ha dado explicaciones convincentes al país, según ha insiste el Partido Popular.

España y crisis migratoria

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabilizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que presta servicios secretos en el país, y negó que estos alertaran que pudiera pasar "nada parecido" a la oleada de inmigrantes que se registró en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio.

"No hubo ningún informe" ni "ningún aviso" de que "nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar", dijo en la primera rueda de prensa del gobierno sobre el asunto.

Y ha hecho hincapié en que "si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así" sucediera eso "hubiera tenido cauces de información mucho más complementarios" y habría llegado a las "más altas instancias", dijo Marlaska, citado por agencias.

Debate de la UE

Sánchez, cuyo gobierno defiende un enfoque más abierto en materia migratoria frente a la crisis, enfrenta críticas dentro y fuera de España.

En una carta que dirigió a dirigentes de las instituciones europeas, les calificó de “egoístas” por no comprender la situación y pidió una reunión de urgencia.

Horas más tarde a la petición de Sánchez, llegó a la UE una misiva de 22 países, liderada por Italia y suscrita por, Dinamarca, Alemania y Hungría, que también pedían una videoconferencia de emergencia, pero con un objetivo muy diferente: seguir defendiendo su postura firme en materia de inmigración.

Francia no se sumó a esta iniciativa, al considerar que equivalía a instrumentalizar la situación en el enclave español. Destacó que la inmensa mayoría de los migrantes que habían cruzado la frontera ya habían sido devueltos a Marruecos

Durante el debate, España deberá afrontar a la ofensiva de estos Estados que lamentan que una “inmigración descontrolada” constituye “una amenaza para Europa”, mientras fortalecen la seguridad en sus fronteras.

Se da por descontado que estos países planteen el cese del espacio de Schengen.

La exclusión de la zona de libre circulación en Europa se considera una petición políticamente explosiva y jurídicamente imposible a la luz del derecho europeo, que ha suscitado la ira de Madrid, según agencias.

FUENTE: Con información de AFP, Europa Press