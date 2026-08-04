EEUU sanciona a varias personas y entidades militares rusas

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en su régimen de sanciones a varias personas y e ntidades de carácter militar rusas por haber infringido su ley destinada a evitar la proliferación de armas de destrucción en Irán, Siria y Corea del Norte, la INKSNA, por sus siglas en inglés.

En la 'lista negra' elaborada por Washington fueron incluidos cinco ciudadanos rusos y entidades de las Fuerzas Terrestres de Rusia y sus diferentes unidades, así como agencias subsidiarias del Ministerio de Defensa, como la Dirección Principal de Misiles y Artillería, entre otras estructuras castrenses.

REPRESIÓN Rusia emite orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram por "complicidad en terrorismo"

MEDIO ORIENTE Trump advierte a Rusia y China que no vendan armas a Irán

Asimismo, fueron sancionadas también las empresas rusas Gedion Alpha Company e International Invest Company por su supuesta implicación en este entramado que facilita la transferencia de equipos, tecnología, suministros y piezas de armamento sensible a los países señalados por esta ley.

Estas sanciones, que entraron en vigor hace más de una semana, se aplicó también a varias entidades y personas procedentes de China, Irán, Malasia, Siria, Corea del Norte o Taiwán.

La ley INKSNA apunta no solo a los países señalados, sino también hacia aquellos terceros que transfieran o comercien con ellos bienes, servicios o tecnología que estén sujetos a acuerdos multilaterales sobre no proliferación de armas.

FUENTE: Con información de Europa Press