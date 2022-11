Embajador colombiano se retracta por insultos a Guaidó

Pero acto seguido, pareció justificar sus palabras: "a la larga de pronto no es una mala forma de expresarme porque yo me refiero al peso político en una elección popular".

"Ya fui regañado por el canciller", agregó.

En una entrevista que Benedetti concedió al portal informativo Efecto Cocuyo, el embajador colombiano se refirió a Guaidó como un "huevón" y "pendejo".

"Veo que (Juan) Guaidó me atacó… Este huevón, ¿qué me va a atacar? ¿Qué es lo que le pasa?", dijo el diplomático del gobierno de Gustavo Petro durante la entrevista cuando se le preguntó por los cuestionamientos que le hiciera el presidente encargado antes de que él llegara a Venezuela para presentar sus cartas credenciales al régimen de Maduro.

Posteriormente, Benedetti afirmó que cuando llegó a Venezuela "venía picado de culebra, y vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora sino de cuando era senador", dijo el diplomático de Petro.

Este miércoles, la oposición venezolana aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática rechazó las expresiones de Benedetti y exigieron respeto para los venezolanos. Exhortaron al gobierno colombiano a trabajar de forma imparcial para encontrar una solución a la crisis humanitaria de Venezuela.

"Desde la Plataforma Unitaria Democrática, rechazamos contundentemente las declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, @aabenedetti, ofrecidas al medio @EfectoCocuyo, donde espetó insultos contra @jguaido y el liderazgo de las fuerzas democráticas venezolanas", escribió la Plataforma Unitaria en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, en una entrevista con la revista colombiana Semana, Benedetti había dijo que "Juan Guaidó no existe ni aquí (Colombia) ni allá (en Venezuela)".