Empresario Benjamín León Jr. asume el cargo como Embajador de EEUU en España

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España

MIAMI.- El empresario estadounidense de origen cubano, Benjamín León Jr., llegó a la ciudad de Madrid para asumir su nueva responsabilidad como embajador de Estados Unidos.

En un video publicado en las redes sociales, el diplomático envió un mensaje en el que destaca su agrado por estar en esta nueva posición.

Palabras del embajador de EEUU en España al llegar a la sede diplomática en la ciudad de Madrid.

“Es un placer estar con ustedes aquí en Madrid. Hoy comienza una de las etapas más emocionantes de mi vida, tanto en el ámbito profesional como personal. El presidente Trump ha planteado una sólida política exterior para lograr resultados en beneficio del pueblo estadounidense, y me siento inmensamente orgulloso de servir como su embajador ante España y Andorra y de dirigir nuestra misión diplomática en estos dos importantes países aliados.

Este año, Estados Unidos celebra 250 años de libertad e independencia, una independencia que se logró en gran parte gracias a España.

Al celebrar este aniversario tan especial, es un gran honor para mí y mi familia trabajar de la mano con los gobiernos y los pueblos de España y Andorra para impulsar nuestra agenda común y prioridades estratégicas.

En los próximos años, trabajaré para invertir en nuestra defensa común y en el objetivo compartido de los aliados de alcanzar el 5% del gasto en defensa, acelerar nuestras ya importantes relaciones comerciales, fortalecer nuestras fronteras, mantener nuestros esfuerzos contra la delincuencia transnacional y promover los intereses mutuos en América Latina.

A partir de hoy, mi primer día en el país, me comprometo a ampliar y fortalecer esta relación histórica y, a través de la colaboración, brindar mayor seguridad y prosperidad a nuestros ciudadanos.

Mi esposa y yo también compartimos un vínculo personal con España, una nación que generaciones anteriores de nuestras familias consideraron su hogar.

Al comenzar nuestra estancia aquí, lo hacemos con un profundo amor por el idioma, la historia y la cultura, pero, sobre todo, con un gran aprecio por los pueblos español y andorrano.

Agradezco al presidente Trump la confianza que ha depositado en mí y la oportunidad de llevar adelante sus prioridades de política exterior.

España ha sido uno de los mejores aliados y amigos más cercanos de Estados Unidos desde los primeros días de nuestra nación. Como embajador de Estados Unidos, espero continuar con esta gran tradición.”

Quién es Benjamin León Jr.

Tras anunciar su nominación en enero de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó como "un empresario, jinete y filántropo de gran éxito".

"Llegó a Estados Unidos desde la Cuba comunista a los 16 años, con solo cinco dólares en el bolsillo, y procedió a convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un negocio increíble", dijo entonces el líder republicano.

Benjamín León, Jr. es el Embajador de los Estados Unidos ante el Reino de España y el Principado de Andorra. Prestó juramento ante el Secretario de Estado Marco Rubio el 10 de febrero de 2026.

Antes de su nombramiento, el Embajador León desarrolló una distinguida trayectoria en el sector de la salud, donde desempeñó un papel fundamental en la ampliación del acceso a los servicios médicos y la mejora de la atención a las personas mayores. Es el fundador de León Medical Centers, una red de centros de salud que atiende a las comunidades del sur de Florida y ha sido ampliamente reconocido por su liderazgo en la innovación y la gestión de la atención médica.

Además de su trabajo en el sector salud, el Embajador León ha sido promotor e inversor inmobiliario, tanto comercial como residencial. Ha apoyado durante toda su vida iniciativas filantrópicas y comunitarias que apoyan la salud, la educación y los servicios sociales.

El Embajador León tiene un interés arraigado en el ámbito ecuestre. Su liderazgo en la comunidad ecuestre refleja su aprecio por la disciplina, la tradición y el intercambio internacional a través del deporte.

El Embajador León está casado con Mavi León. Tiene dos hijas, Silvia y Lourdes, y un hijo, Benjamín III, de un matrimonio anterior.

