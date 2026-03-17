martes 17  de  marzo 2026
GUERRA

Zelenski anuncia envío de más de 200 "expertos" en drones a países del golfo Pérsico

Ya hay "equipos" ucranianos en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí, mientras que otros están "de camino a Kuwait", dijo Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES. - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este martes ante el Parlamento británico que su país ha enviado más de 200 "expertos" en drones a los países del Golfo Pérsico, que están recibiendo ataques de este tipo desde territorio iraní, en represalia a la ofensiva de Estados Unidos e Israel lanzada contra Teherán desde el pasado 28 de febrero.

"En este momento, hay 201 ucranianos en Oriente Próximo y la región del Golfo. Y otros 34 están listos para ser desplegados", señaló Zelenski en un discurso ante los legisladores británicos en el que explicó que son "expertos militares, expertos que saben cómo ayudar, cómo defenderse de los drones "shahed'".

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El mandatario destacó que ya hay "equipos" ucranianos en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí, mientras que otros están "de camino a Kuwait". "Estamos trabajando con varios otros países; ya existen acuerdos firmados. No queremos que este ataque terrorista del régimen iraní contra sus vecinos tenga éxito", aseguró.

Según Zelenski, el envío de estos expertos militares responde a una "petición de nuestros socios, incluido Estados Unidos".

Añadió: "De hecho, esto forma parte del acuerdo sobre drones que propusimos a Estados Unidos, en el que trabajamos juntos y que sigue vigente". Manifestó la disposición de Kiev a llegar a "acuerdos similares con todos nuestros socios de confianza, desde la cooperación práctica en materia de drones hasta futuras alianzas de defensa".

"Creo que nadie querría dejar la fortaleza y capacidad de Ucrania, probadas en combate, fuera de su seguridad", consideró. Argumentó que en su país tuvieron que "aprender a defenderse" de los drones "shahed" iraníes con motivo de la guerra abierta tras la invasión rusa de Ucrania, que ya entró en su quinto año.

Componentes rusos

Asimismo, el presidente ucraniano señaló que, hace unos tres años, Rusia recibió drones "shahed" del régimen iraní.

Relató: "Se trata de drones diseñados para la destrucción a bajo coste de objetivos de infraestructura crítica de alto valor. Irán enseñó a Rusia a lanzarlos y le proporcionó la tecnología para producirlos. Posteriormente, Rusia los modernizó. Y ahora tenemos pruebas claras de que los drones iraníes utilizados en la región contienen componentes rusos".

Puntualizó que "lo que ocurre hoy en Irán no es una guerra lejana para" su país, esto debido a la cooperación entre Rusia e Irán". Zelenski defendió que los ucranianos no pueden "permanecer indiferentes, incluso si nos separa del sufrimiento humano o del peligro común un océano, por grande y hermoso que sea, o cualquier otra cosa".

Añadió: "Los misiles balísticos pueden alcanzar objetivos a miles de kilómetros. Los drones pueden hacer lo mismo. Pero si el mal triunfa, la guerra traspasará cualquier distancia en la Tierra: ningún océano, ningún desierto, ninguna montaña servirá de nada. Por eso vale la pena ayudar a proteger la vida".

También insistió en que Moscú y Teherán "son hermanos en el odio, y por eso son hermanos en las armas".

En esta línea, resaltó: "Y no queremos que los regímenes construidos sobre el odio triunfen jamás, en nada. Y no queremos que ningún régimen de este tipo amenace a Europa ni a nuestros socios. ¿Podemos simplemente convivir con regímenes como este? Ucrania intentó vivir en paz con Rusia y sufrió dos invasiones en diez años. Este es el resultado. Oriente Próximo no ha tenido un solo año de paz real mientras este régimen ha estado en el poder en Irán".

FUENTE: Con información de Europa Press

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