Embajadores de la Unión Europea deciden no asistir a la "autoproclamación" de Maduro

MADRID.- Los embajadores de la Unión Europea (UE) decidieron no asistir a la toma de posesión , también definida autoproclamación, de Nicolás Maduro, en Caracas, el próximo 10 de enero.

Este acuerdo se tomó después de que el Grupo de Trabajo para América Latina y el Caribe del Consejo Europeo señalara que no reconocen su supuesta victoria en las elecciones del pasado 28 de julio. Fuentes comunitarias indican que hubo un consenso unánime entre los 27 países de la UE en una reunión celebrada a finales de diciembre.

Aunque fuentes comunitarias explicaron que las decisiones de este órgano no son vinculantes y cada país puede decidir unilateralmente qué actitud tomar "hubo un consenso generalizado en esta posición de la que ninguno de los 27 se ha desmarcado”.

La razón principal para esta decisión es la negativa del régimen de Maduro a publicar las actas electorales, un requisito legal para validar las elecciones.

La falta de transparencia ha llevado a la UE a no reconocer el nuevo mandato de seis años de Maduro. En contraste, aunque la oposición difundió actas que sugieren una victoria amplia para Edmundo González Urrutia, validadas por la Fundación Carter, los países europeos no han reconocido este resultado tampoco. En 2019, EEUU y varios países de la UE reconocieron a Juan Guaidó como “presidente encargado”, pero ahora no están dispuestos a repetir esa medida.

Posición de la UE y escasa presencia internacional

En la última cumbre europea, los líderes de la UE manifestaron su preocupación por Venezuela, pidiendo la liberación de presos políticos y apoyando una transición democrática.

A pesar de que varios países europeos tienen embajadores en Caracas, la UE mantiene una delegación dirigida por Antonia Calvo Puerta, tras la expulsión de la embajadora comunitaria en 2021. La asistencia internacional en la toma de posesión de Maduro será notablemente baja, con solo representantes de Rusia, China y Turquía confirmados. Colombia, Brasil y México enviarán solo a sus embajadores, reflejando una relación diplomática tensa pero diplomática.

Aislamiento de Maduro y apoyo a la oposición

La ausencia de los embajadores europeos subraya el aislamiento internacional de Maduro. La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, está aprovechando este escenario para fortalecer su posición internacional. Durante su gira por varios países de América Latina y EEUU, González ha recibido apoyo significativo, incluso de exmandatarios españoles del grupo IDEA.

El expresidente Felipe González ha mostrado disposición para acompañar a González Urrutia en su intento de tomar posesión el 10 de enero en Venezuela, a pesar de las amenazas y recompensas ofrecidas por el régimen de Maduro por la captura del opositor.

Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio con 7,443.584 votos (67%) frente a 3,385,155 votos (30%) de Nicolás Maduro, según comprueban el 85% de las actas de escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que logró recolectar, digitalizar y publicar en una página web la oposición.

FUENTE: EL PAÍS / PUNTO DE CORTE / MONITOREAMOS / REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS